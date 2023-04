Ein Kernkraftwerk verschwindet: Hadern mit der Grünen Wiese

Wo einst Atome gespalten wurden, grast heute eine Ziege. Die Wiese am Mainufer erstrahlt durch den Niederschlag in kräftigem Grün. Doch Alfred Reisert kann der Idylle wenig abgewinnen. Die Wiese ist gewissermaßen sein Lebenswerk. Und gleichzeitig wäre ihm lieber gewesen, es nie ganz zu vollenden.

Der kleiner Mann mit lichtem weißem Haar ist mit 84 Jahren nicht mehr so gut zu Fuß. Er wendet sich von der Ziege ab und läuft langsam auf die andere Straßenseite. Dort werkelt er weiter, um sein Projekt zu verlängern und ihm ein würdiges Ende zu geben. Das von ihm initiierte Energiemuseum Karlstein wirkt wie ein Hobbykeller von Atomkraft-Fans. An der Wand hängen dicht beschriebene DIN-A4-Seiten, die Details der Kernspaltung erklären. Auf orangen Bierbänken und -tischen stapeln sich für Laien nicht identifizierbare Metallteile. Und in einem Raum im Rohbau steht im Kleinen, was im Großen Reiserts Lebensinhalt war: das Kernkraftwerk Kahl.

Alfred Reisert war Mitarbeiter im Kernkraftwerk Kahl und baut jetzt das Energiemuseum auf. © Quelle: Sebastian Scheffel

Der Meiler in der unterfränkischen Gemeinde Großwelzheim war der erste, der in Deutschland Atomstrom ins Netz einspeiste. Das war 1961. Nach 25 Jahren Betrieb, fünf Monate vor dem größten anzunehmenden Unfall in Tschernobyl, wurde am Kernkraftwerk Kahl geprobt, was nun den anderen deutschen Atomkraftwerken widerfährt: Mit dem 15. April sind die letzten drei Meiler in Deutschland nicht mehr am Netz. Nach dem Atomausstieg haben sie und die bereits abgeschalteten Meiler nun wohl endgültig keine Verwendung mehr. Dann beginnt der Rückbau zur sogenannten grünen Wiese. Der wurde bislang nur in Großwelzheim so konsequent umgesetzt, dass Ziegen auf dem Gelände grasen können. Das Kernkraftwerk Niederaichbach wurde zwar ebenfalls schon zurückgebaut, nebenan auf dem Gelände steht aber noch Isar II - das zu den letzten drei deutschen Atomkraftwerken in Betrieb gehört.

Atomares Wohlstandsversprechen

Als Reisert seine Karriere als Arbeiter im Kraftwerk begann, dachte er nicht daran, dass der Tag des endgültigen Atomausstiegs jemals kommen würde. Er hatte seine Maschinenbau-Lehre abgeschlossen, gerade die Wehrpflicht absolviert und wurde dann angesteckt von der „Atomkraft-Euphorie in Deutschland“. Mit 20 Jahren bewarb er sich 1959 im Kernkraftwerk, das gerade aufgebaut wurde. „Mich hat das Neue fasziniert“, erklärt Reisert. „Ich war der einzige Mitarbeiter aus dem Dorf. Die Betreiber haben vor allem erfahrene Maschinisten gesucht. Die haben sie in Norddeutschland unter den Seefahrern gefunden.“ Warum das Kraftwerk in Großwelzheim gebaut wurde, liegt an der Vorgeschichte der Gemeinde: RWE betrieb dort ein Kohlekraftwerk und hatte auf dem Gelände noch Platz. Außerdem war mit dem Main und dem durch Kohleabbau entstandenen See ausreichend Kühlwasser vorhanden.

Das Atomkraftwerk Kahl in Großwelzheim war das erste, das Atomstrom ins deutsche Netz einspeiste. © Quelle: Markus Thelen/dpa

Der Bau des Kernkraftwerks löste in Großwelzheim keine Proteste aus, wie später beispielsweise im badischen Wyhl oder im schleswig-holsteinischen Brokdorf. RWE und die Bayernwerke, die den Meiler gemeinschaftlich planten, flogen die Gemeinderäte nach England, wo sie ein Kraftwerk besichtigten. „Ich weiß nicht, was man ihnen dort erzählt hat, aber am Ende stimmten neun von zehn für den Bau“, erzählt Reisert. Die große Euphorie kam in Großwelzheim aber zunächst nicht auf: Viele Einwohner waren Bauern, einige arbeiteten im Kohlekraftwerk, das RWE dort ebenfalls betrieben hat. „Richtig aufgefallen ist der neue Meiler den meisten erst, als in den Schlaglöchern nicht mehr das Regenwasser stand, weil man die Straßen ausgebaut hat“, sagt Reisert.

Damit begann sich für die Großwelzheimer das atomare Versprechen nach Wohlstand zu erfüllen. Reisert schätzt, dass die Gemeinde rund 200 Millionen Euro Steuereinnahmen durch das Kraftwerk generiert hat. In der Bundesrepublik warb unter anderem Franz Josef Strauß, erster Minister für Atomfragen und später bayrischer CSU-Ministerpräsident für die neue Energie- und Wohlstandsquelle: „Die Ausnutzung der Atomenergie für wirtschaftliche und kulturelle Zwecke bedeutet denselben Einschnitt in der Menschheitsgeschichte wie die Erfindung des Feuers für die primitiven Menschen.“ Visionen wie mit Mini-Atomkraftwerken betriebene Autos erfüllten sich zwar nie. Aber die Kernkraft erzeugte nach Angaben des Branchenverbands KernD ab der Inbetriebnahme des Meilers in Großwelzheim bis Ende 2021 rund 5,56 Billionen Kilowattstunden Strom - und half so, den Energiebedarf einer wachsenden Wirtschaft zu decken.

Technik von Großwelzheim für die Welt

Der Großwelzheimer Anteil daran liegt bei rund 0,04 Prozent. Und doch haben Alfred Reisert und seine Kollegen entscheidend zur Etablierung der Atomkraft in Deutschland beigetragen. Denn der Meiler war als Versuchsatomkraftwerk angelegt. „Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, Direktoren: Insgesamt haben wir 160 Führungskräfte ausgebildet, nach denen sich die anderen deutschen Kraftwerke die Hände gerieben haben“, sagt Reisert. Diese Leute hatten in Großwelzheim viel mit Technik und verschiedenem Brennmaterial experimentiert. „Die Amerikaner und die Russen haben sich bei uns die Klinke in die Hand gegeben. Alle waren daran interessiert, was wir hier treiben.“ Zu den Versuchen gehörte der Bau eines Heißdampfreaktors neben dem ersten Meiler. Die Technik funktionierte aber nicht, nach eineinhalb Jahren Betrieb wurde das Projekt 1971 eingestellt.

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Kurzzeitbetrieb ist in Deutschland keine Ausnahme. Wegen technischer Probleme oder Störfällen liefen auch Reaktoren in Mülheim-Kärlich, Greifswald, Hamm-Uentrop und Niederaichbach nur wenige Jahre. Auch das Kernkraftwerk Kahl in Großwelzheim war nicht frei von Störfällen: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland geht von sieben ernsthaften Vorkommnissen aus. Reisert ist sich aber sicher, „dass Tschernobyl oder Fukushima bei uns nicht hätten passieren können“. Zu gut die Technik, zu weitgehend die Sicherheitsmaßnahmen. Letzteres galt aber erst später, räumt er ein: „Bei der Inbetriebnahme saß ein Rentner an der Pforte und hat jeden reingelassen, der uns besuchen wollte. Nachts war gar niemand da.“ Erst nach einigen Jahren seien Zäune und weitere Wachkräfte hinzugekommen.

„Die Kraftwerke wurden besser, die Menschen kritischer“

Reisert erzählt die Geschichte der Atomkraft so: „Die Kraftwerke wurden besser, die Menschen kritischer.“ Um gegen diese Stimmung anzukämpfen, schrieb er Briefe an die damalige CDU-Umweltministerin Angela Merkel. Gebracht hat das wenig. Den Atomausstieg Deutschlands hält er für einen Fehler. Und weil die Kraftwerke wie in Großwelzheim bald überall verschwinden werden, baut er sich nun sein eigenes Reich im Energiemuseum. Die Idee dafür kam von ihm, mit rund zehn ehemaligen Kollegen baut er es auf. Jeden Donnerstag treffen sie sich und basteln an der Geschichte der Atomkraft. Das Museum ist zwar offiziell eröffnet, aber Reisert schließt bislang nur auf Anfrage und für Vorträge auf. Finanzielle Unterstützung erhalten die Rentner um Reisert von der Gemeinde Karlstein, die aus Großwelzheim und einem Nachbarort hervorgegangen ist.

Ein Modell des ehemaligen Kraftwerksgeländes: Die gelbe Kuppel war das Kernkraftwerk Kahl, daneben der Heißdampfreaktor, der nur kurze Zeit in Betrieb war. Am rechten Rand das Kohlekraftwerk von RWE. © Quelle: Sebastian Scheffel

Der Karlsteiner Bürgermeister Peter Kreß blickt nüchterner auf die Atomkraft als Reisert, ist aber ebenfalls von ihren Vorteilen überzeugt: „Großwelzheim war früher das ärmste Dorf im Königreich, mit dem Kraftwerk kamen die Steuereinnahmen, Zuzug von Mitarbeitern und weitere Unternehmen.“ Kreß wirbt für Karlstein als „Energiegemeinde“. Auch nach dem Verschwinden des Kohleabbaus und des Kernkraftwerks soll der Ort dieser Bezeichnung gerecht werden. Ein Silicon Valley am Untermain soll hier laut FDP-Politiker Kreß entstehen, strategisch günstig gelegen, rund 25 Kilometer entfernt von Frankfurt.

Skepsis gegenüber neuer Energien

Eines der größten Unternehmen in der Gemeinde ist die BMZ Group. Sie stellt Lithium-Ionen-Batterien her, für E-Bikes, Photovoltaikanlagen und die Industrie. In Karlstein beschäftigt BMZ knapp 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weltweit rund 2300. Möglicherweise könnten bald einige aus der Atombranche hinzukommen. Frank Baumann, Vertriebsmanager der Gruppe, glaubt, dass einige der ehemaligen Kraftwerksmitarbeiter mit wenig Aufwand umgeschult werden könnten - und so den Fachkräftemangel zumindest teilweise beheben. Baumann sieht die Speicherlösungen, die BMZ produziert, als Bedingung für die Energiewende: „Großspeicher sind elementar für die Energiewende. Während Kernkraftwerke konstant Energie in das Stromnetz eingebracht haben, unterliegen Windkraft und Solarenergie starken Schwankungen. Dies wird über den Einsatz von Batterietechnologie ausgeglichen.“ Wie im Kernkraftwerk wird auch bei BMZ viel experimentiert. Dabei kommt es auch mal zu einem Feueralarm. Deshalb hätten die Karlsteiner erstmal mit dem 1994 gegründeten Unternehmen gefremdelt. Obwohl es weitaus weniger gefährlich ist als es das Kernkraftwerk war.

Die Karlsteiner BMZ Group stellt Lithium-Ionen-Batterien für den privaten Gebrauch und die Industrie her. © Quelle: BMZ Group

Es ist nicht so, dass Alfred Reisert sich für die Erneuerbaren Energien nicht interessiert. Obwohl er alle technischen und chemischen Details der Energieerzeugung erst im laufenden Betrieb gelernt hat, kann er viele Zusammenhänge bis ins Detail erklären. Am wohlsten fühlt er sich aber, wenn er wieder an der Kraftwerks-Schalttafel steht. Ein zu Übungszwecken eingesetztes Modell hängt im Energiemuseum. „Wenn man mich heute in ein Atomkraftwerk stellen würde, wüsste ich noch genau, was zu tun ist“, sagt Reisert. Die Gelegenheit wird er zumindest in Deutschland nicht mehr bekommen.

Die Kernkraft wird bleiben

Das Kraftwerk in Großwelzheim war von Anfang an für den Rückbau vorgesehen. An ihm sollte auch erforscht werden, wie ein Kraftwerk bis zur letzten Schraube verschwinden kann. Deshalb hat man sich für den Abbau Zeit gelassen, erst 2010 rissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die letzten Gebäudeteile auf dem Gelände ab. Wegen des Zeitplans hatte Reisert bei der Abschaltung auch keine Angst: „Ich wusste, mein Job ist bis zur Rente gesichert.“ Reisert erzählt vom Rückbau ebenso gerne wie vom Betrieb. Zum Beispiel davon, welche von zwei erprobten Schneidetechniken sich beim Abbau des Reaktorbehälters durchgesetzt hat. Den Rückbauprozess hat Reisert aktiv mitgestaltet, mit seinem Ergebnis hadert er.

An der Schalttafel eines Meilers würde er sich heute noch zurechtfinden, glaubt Alfred Reisert. © Quelle: Privat

Ganz über das Kernkraftwerk hinweg ist Großwelzheim noch nicht, das zeigt nicht nur Reiserts Energiemuseum. Die grüne Ziegenwiese wird links und rechts eingerahmt von Umspannwerken mit hohen Masten und Kabeln, die kontinuierlich surren. Errichtet für Atomstrom verteilen sie nun Kohlestrom aus einem Kraftwerk einige Kilometer weiter. Der französische Atomkonzern Framatome und dessen Tochter ANF forschen und produzieren in Großwelzheim weiter Bauteile für Kernkraftwerke anderswo. Reisert schätzt, dass der Unternehmensstandort in Zukunft wachsen wird. Die Atomtechnologie erfährt angesichts von Klimawandel und Energiekrisen weltweit, anders als in Deutschland, eine Renaissance.

Am deutlichsten wird die schicksalhafte Verbindung der Gemeinde mit der Kernkraft in ihrem Wappen: Im unteren Teil ist das Bohrsche Atommodell zu sehen. „Diskussionen, ob wir das mit dem Ende der Atomkraft wieder entfernen, gibt es überhaupt nicht“, sagt Bürgermeister Kreß. Für Alfred Reisert ohnehin nicht. Für ihn ist es Prognose und Hoffnung zugleich: „Großwelzheim wird nie ganz von der Kernkraft loskommen.“