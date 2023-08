Eine Asylwende wie in Dänemark?

Die Unionsfraktion im Bundestag hat den Vorschlag des früheren SPD-Chefs Sigmar Gabriel zu einer Wende in der Flüchtlingspolitik begrüßt. Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), er hoffe auf „eine gemeinsame Lösung wie zu Beginn der 1990er-Jahre“. Damals hatten sich Union und SPD erstmals auf Beschränkungen des Asylartikels im Grundgesetz verständigt.

„Unsere Hand ist ausgestreckt“, sagte Frei. „Ich hoffe nur, dass Gabriels Intervention vor allem auch in der eigenen Partei gehört wird.“

Gabriel fordert „parteiübergreifend neue Wege“

Der frühere SPD-Chef hatte in einem Interview mit dem RND ein Individualrecht auf Asyl generell in Zweifel gezogen und gesagt: „Unsere Regeln aus dem 20. Jahrhundert passen nicht zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.“

Deutschland muss bei dem Thema nach Ansicht Gabriels nach dem Vorbild Dänemarks „parteiübergreifend nach neuen Wegen suchen“. Die von ihm vorgeschlagene Linie werde zwar „lauten Protest der Pro-Asyl-Szene“ auslösen. „Auf Dauer aber könnte eine kluge neue Flüchtlingspolitik der alten sogar in moralischer Hinsicht überlegen sein, wenn sie vor Ort stärker den wahrhaft Bedürftigen hilft.“

Der CDU-Politiker Frei sagte dazu: „Gabriel hat zu 100 Prozent recht.“ Es sei höchste Zeit, die Flüchtlingspolitik nicht nach der abstrakten Gesinnung der Handelnden zu beurteilen, sondern nach der konkreten Konsequenz ihres Tuns.

Frei hatte Individualrecht auf Asyl infrage gestellt

Im Juli hatte Frei in einem Aufsatz in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gefordert, das Individualrecht auf Asyl zu ersetzen durch humanitär definierte Hilfsmaßnahmen im Ausland. Eine Antragstellung auf europä­ischem Boden wäre dann nicht länger möglich, der Bezug von Sozialleistungen ausgeschlossen. Stattdessen sollten Deutschland und Europa „sehr genau dort helfen, wo Staaten durch große Flüchtlingsströme destabilisiert werden“.

Auch Frei hatte die ethische Qualität einer Neuregelung hervorgehoben. Das bisherige Asylrecht treffe „eine zutiefst inhumane Auswahl“, die ausgerechnet die Schwächsten benachteilige: „Wer zu alt, zu schwach, zu arm oder zu krank ist, ist chancenlos.“

Für eine stärkere Beschränkung der Einwanderung warb am Wochenende auch CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. „Deutschland braucht eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asylmigration“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Die Integration von durch Krieg oder Gewalt traumatisierten Menschen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt brauche Zeit und viele Ressourcen. Das könne nur dann gut gelingen, „wenn die Zahl zusätzlicher Asylbewerber sehr stark abnimmt“. Spahn plädierte dafür, in Europa 300.000 bis 500.000 Geflüchtete im Jahr aufzunehmen und zu verteilen. Auswählen sollte die Menschen das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.

In Dänemark betreiben die regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bereits seit dem Jahr 2019 eine betont restriktive Migrationspolitik. In der Folge ging der Stimmenanteil der Rechtspopulisten zurück, auf zuletzt 2,6 Prozent.

Gabriel sieht keinen „Rechtskurs“ in Dänemark

Die Kritik, Dänemarks Sozialdemokraten seien nun ihrerseits auf einen Rechtskurs gegangen, lässt Gabriel nicht gelten. Dem RND sagte der frühere Außenminister: „Ich finde, wir sollten uns mit etwas mehr Respekt den Debatten in unseren Nachbarstaaten nähern. Blicken Sie nach Schweden, blicken Sie in die Niederlande. Länder mit stolzer freiheitlicher Tradition sind migrationspolitisch in eine 180-Grad-Kurve gegangen. Warum wohl? Diesen modernen Gesellschaften geht es um die Verteidigung ihrer inneren Liberalität, auch ihres sozialen Zusammenhalts und ihrer Identität.“

Gabriel betonte: „Wer die Grenzen innerhalb Europas offen halten will, muss sie nach außen hart und kompromisslos kontrollieren und darf nicht jeden Einsatz von Frontex als unmenschlich kritisieren.“