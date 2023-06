Durchbruch beim Heizungsgesetz: Was jetzt auf Mieterinnen und Mieter zukommt

Berlin. Das umstrittene Heizungsgesetz hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Aus Sicht des Mieterbundes bringt der neue Kompromiss Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter. Sie würden nicht mehr so stark belastet wie noch im Frühling geplant, sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten der Deutschen Presse-Agentur.

Den Ampelfraktionen war nach monatelangem Gezerre Anfang der Woche ein Durchbruch gelungen. In der Nacht zu Dienstag wurden noch einmal strittige Fragen zum Gebäudeenergiegesetz geklärt. Unter anderem ging es dabei um den Mieterschutz. Zwar liegt noch kein finales Gesetz vor – und beschlossen ist das Ganze sowieso noch nicht. Dennoch gibt es nun einige Festlegungen, auf die sich Mieterinnen und Mieter einstellen können.

Kosten für Modernisierungen können umgelegt werden

Zentral ist dabei die Frage, wie die Kosten für einen Heizungstausch zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden sollen. Konkret geht es um die Modernisierungsumlage. Bisher ist es so, dass Vermieter bis zu 8 Prozent der Kosten einer Modernisierung auf die Jahresmiete aufschlagen können. Dabei gibt es eine Kappungsgrenze: Innerhalb von sechs Jahren darf die Miete höchstens um 3 Euro pro Quadratmeter steigen, in einigen Fällen sogar nur um 2 Euro.

Wer als Vermieter eine Förderung in Anspruch nimmt, muss die Fördersumme entsprechend abziehen. Ein Beispiel: Liegen die Kosten für eine Modernisierung bei 12.000 Euro und 4000 Euro gibt es als Zuschuss, darf der Vermieter die Modernisierungsumlage nur auf die 8000 Euro erheben.

Die neuen Ampelpläne sehen vor, dass Vermieter beim Heizungstausch 10 Prozent der Kosten auf die Mieter umlegen können – allerdings vorausgesetzt, dass sie eine Förderung in Anspruch nehmen. Das soll ihnen einen Anreiz bieten, eine Förderung wahrzunehmen, die das Ganze Vorhaben verbilligen würde. Laut Fraktionskreisen könnten Vermieter wählen, für welche der beiden Optionen sie sich entscheiden.

Kappungsgrenze soll sinken

Die wohl wichtigste Neuerung dürfte jedoch sein, dass bei einem Heizungstausch nun die Kappungsgrenze auf 50 Cent pro Quadratmeter sinken soll. Kommen allerdings andere Modernisierungen dazu, gelten wieder die 3 beziehungsweise 2 Euro pro Quadratmeter. Das würde bedeuten, dass sich die Situation der Mieterinnen und Mieter im Vergleich zum Status quo zumindest nicht verschlechtere, sagte Siebenkotten. Die Möglichkeit zu einer Modernisierungsumlage von 10 Prozent hält er allerdings für „überflüssig und streitanfällig“.

Positiv sieht Siebenkotten, „dass Mieterhöhungen wegen eines Heizungstauschs bei Indexmieten immer ausgeschlossen sein sollen“. Außerdem ist eine Härtefallregelung vorgesehen: Steigt die Miete durch die Modernisierung auf mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens, soll nur eine beschränkte Umlagefähigkeit gelten. Der Mieterbund-Präsident begrüßte das „ausdrücklich“.

Immobilienwirtschaft fordert Korrekturen

Naturgemäß sieht das der Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft (Zia) anders. „Wir freuen uns, dass die Bundesregierung jetzt einige Hürden bei dem Gebäudeenergiegesetz abgeräumt hat und das Gigathema nun schnell angehen will“, sagte Zia-Präsident Andreas Mattner.

In einigen Details brauche es aber dringend Korrekturen. „Das Bemühen, untragbare Lasten für Mieterinnen und Mieter zu vermeiden, darf nicht dazu führen, dass Vermieterinnen und Vermieter bei diesem so wichtigen Investment an ihre Grenzen geführt werden.“ Eine Kappungsgrenze von 50 Cent pro Quadratmeter sei zu knapp bemessen.

Kritik gibt es auch aus der Linksfraktion – wenn auch aus anderen Gründen. „Beim Gebäudeenergiegesetz werden die Mieterinnen und Mieter weiterhin die Hauptlast der Finanzierung tragen“, sagte die wohnungspolitische Sprecherin Caren Lay dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das ist unverantwortlich. In einer 80-Quadratmeter-Wohnung betragen die Mehrkosten zeitlich unbegrenzt bis zu 40 Euro im Monat“, so die Linken-Politikerin. Das sei für viele schlichtweg nicht zu stemmen.

Linken-Politikerin Lay kritisiert die Pläne

„Die Einigung der Ampel mutet weniger schlimm an als die bisherigen Vorschläge, ist jedoch eine Mogelpackung“, kritisierte Lay mit Blick auf die neue Modernisierungsumlage in Höhe von 10 Prozent. „Vermieter müssen für die neue Modernisierungsumlage Fördermittel in Anspruch nehmen, ansonsten gilt die alte Umlage in Höhe von 8 Prozent“, sagte sie. „Die grundlegende Ungerechtigkeit der Modernisierungsumlage bleibt unangetastet.“ Die Linksfraktion fordere, sie ganz abzuschaffen.

Bei dem Vorhaben, die Kappungsgrenze auf 50 Cent zu senken, warnt Lay vor einem „zentralen“ Schlupfloch: „Führt der Vermieter weitere Modernisierungsmaßnahmen durch, können die Kosten für die Mieterinnen und Mieter auf bis zu 3 Euro pro Quadratmeter anwachsen“, sagt sie. Das sei eine Einladung, weitere Modernisierungen im Rahmen des Heizungstauschs durchzuführen und die Kosten umzulegen.

Hier müsse der genaue Wortlaut des Gesetzes abgewartet werden. „Die angedachte Härtefallregelung ist gut gemeint, wird jedoch in der Realität nicht funktionieren, da die Mieterinnen und Mieter den Nachweis über die Kostenbelastung selbst erbringen müssen“, sagt Lay. Kritisch sieht sie zudem, dass für Eigentümer die Förderung unabhängig vom Einkommen erfolgen soll. „Klar ist: kein Millionär braucht eine Förderung für den Heizungstausch.“