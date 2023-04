Einkaufen zu Ostern: Wann haben die Geschäfte geöffnet?

Supermärkte, Drogerien und Baumärkte erleben vor den Feiertagen in der Regel ein erhöhtes Kundenaufkommen. So auch zu Ostern. Hier finden Sie einen Überblick der Feiertage und Öffnungszeiten von Geschäften in Deutschland.

Ostern 2023: Wann sind die Geschäfte geöffnet, wann geschlossen?

6. April ( Gründonnerstag ): Der Einzelhandel, das heißt Supermärkte, Discounter und Drogerien, hat geöffnet . Der Einzelhandel, das heißt Supermärkte, Discounter und Drogerien, hat

7. April ( Karfreitag ): Es handelt sich um einen gesetzlichen Feiertag. Die Geschäfte des Einzelhandels bleiben geschlossen . Es handelt sich um einen gesetzlichen Feiertag. Die Geschäfte des Einzelhandels bleiben

8. April (Karsamstag): Die Supermärkte, Discounter und Drogerien haben regulär geöffnet .

9. April ( Ostersonntag ): Es gelten die Regeln wie an einem regulären Sonntag. Der Einzelhandel bleibt geschlossen . Es gelten die Regeln wie an einem regulären Sonntag.Der Einzelhandel bleibt

10. April (Ostermontag): Hier gilt ebenfalls die Feiertagsregel: Der Einzelhandel, wie Supermarkt, Discounter oder Drogerie, bleibt geschlossen. Hier gilt ebenfalls die Feiertagsregel: Der Einzelhandel, wie Supermarkt, Discounter oder Drogerie, bleibt

Haben Friseure an Ostern geöffnet?

Friseure und andere Dienstleister haben an den Osterfeiertagen grundsätzlich geschlossen. An Gründonnerstag (6.4.2023) und Karsamstag (8.4.2023) gelten dagegen die regulären Öffnungszeiten.

Haben Tankstellen, Kioske und Bäckereien an Ostern geöffnet?

Für Tankstellen, Kioske und Bäckereien können an den Feiertagen gesonderte Bestimmungen gelten. Sie dürfen mit Sondergenehmigung auch an Karfreitag (7.4.2023), Ostersonntag (9.4.2023) und Ostermontag (10.4.2023) öffnen. Das gilt auch für Supermärkte und Drogerien in Bahnhöfen, Flughäfen oder Fährhäfen.

Öffnungszeiten der Supermärkte und Discounter

Doch von wann bis wann haben die Supermarkt- und Discounterketten in meiner Region geöffnet? Das lässt sich allgemein nur schwer beantworten, da örtlich unterschiedliche Öffnungszeiten gelten können. In manchen Supermärkten steht es den Filialleitern zudem zu, selbst über die Geschäftszeiten zu bestimmen. Nachfolgend sind die allgemeinen Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. aufgeführt. Über den entsprechenden Link können Sie nach Märkten in Ihrer Nähe suchen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Öffnungszeiten von Aldi Nord:

In der Regel von 7 bis 21 Uhr. Hier geht‘s zur Filialsuche von Aldi Nord

Öffnungszeiten von Aldi Süd:

In der Regel von 8 bis 20/21 Uhr geöffnet. Hier geht‘s zur Filialsuche von Aldi Süd

Öffnungszeiten von Lidl:

In der Regel von 7 bis 21 Uhr. Hier geht‘s zur Filialsuche von Lidl

Öffnungszeiten von Netto:

In der Regel 7 bis 22 Uhr. Hier geht‘s zum Filialfinder von Netto

Öffnungszeiten von Edeka:

Filialleiter können Öffnungszeiten selbst festlegen. Hier geht‘s zur Marktsuche von Edeka

Öffnungszeiten von Rewe:

Filialleiter können Öffnungszeiten selbst festlegen. Hier geht‘s zur Marktsuche von Rewe

Öffnungszeiten von Penny:

In der Regel von 7 bis 21 Uhr. Hier geht‘s zur Marktsuche von Penny

Öffnungszeiten von Kaufland:

In der Regel von 7 bis 22 Uhr. Filiale kann über die Homepage ausgewählt werden.

Öffnungszeiten von Drogerien an Ostern 2023

Öffnungszeiten von dm:

In der Regel von 8 bis 20 Uhr. Vereinzelt können andere Öffnungszeiten gelten. Am 7.4., 9.4. und 10.4.2023 bleiben die Filialen von dm bundesweit geschlossen. Weitere Informationen liefert die Marktsuche

Öffnungszeiten von Rossmann:

Öffnungszeiten variieren je nach Filiale. Am 7.4., 9.4. und 10.4.2023 bleiben die Filialen von Rossmann bundesweit geschlossen. Weitere Informationen liefert die Filialsuche

Öffnungszeiten von Baumärkten an Ostern 2023

Öffnungszeiten von Toom:

In der Regel von 8 bis 20 Uhr. Am 7.4., 9.4. und 10.4.2023 bleiben die Toom-Baumärkte geschlossen. Filiale kann über die Homepage ausgewählt werden.

Öffnungszeiten von Hornbach:

In der Regel von 7 bis 20 Uhr. Am 7.4., 9.4. und 10.4.2023 bleiben die Hornbach-Baumärkte geschlossen. Hier geht‘s zur Marktübersicht von Hornbach

Öffnungszeiten von Obi:

Öffnungszeiten variieren je nach Markt. Am 7.4., 9.4. und 10.4.2023 bleiben die Obi-Baumärkte geschlossen. Filiale kann über die Homepage ausgewählt werden.

Öffnungszeiten von Bauhaus: