Wie die Inflation die Eis-Preise in die Höhe treibt

Die Eis-Saison ist gestartet. Die Kugel Schoko, Vanille oder Erdbeer ist an vielen Orten allerdings teurer geworden - teilweise werden happige Preise verlangt. Annalisa Carnio von der Union der Speiseeishersteller erklärt, was die Eisdielen einkalkulieren müssen - und welche Trends es in diesem Jahr gibt.

Berlin. Eine Kugel Eis: Wohl kaum ein anderes Produkt eignet sich besser, um Preissteigerungen greifbar zu machen. Wie viel die Kugel in der Kindheit gekostet hat, hat fast jeder noch im Kopf. Kaum ein Eisdielenbesuch ohne nostalgisches Schwelgen in Erinnerungen, als noch soundsoviel Cent oder Pfennige fällig wurden.

Jetzt, wo die Temperaturen nach oben klettern und die Eis-Saison startet, müssen Kundinnen und Kunden erneut mit höheren Preisen rechnen. „Ich gehe davon aus, dass die Preise etwas gestiegen sind“, sagt Annalisa Carnio, Sprecherin der Union der italienischen Speiseeishersteller (Uniteis). Viele Zutaten seien teurer geworden – beispielsweise Vanilleschoten oder Pistazien.

Energiepreise machen Eisdielen zu schaffen

Und die Eisdielen müssen die gestiegenen Energiepreise stemmen. „Eisdielen leben vom Strom. Sie brauchen ihn, um zu produzieren, zu lagern und zu verkaufen“, so Carnio gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

An vielen Orten werden für die Kugel Erdbeer, Schoko oder Vanille um die 1,30 bis 1,50 Euro fällig, in Großstädten wie Berlin ist die 2-Euro-Marke längst geknackt. Belastbare Zahlen wie ein Durchschnittspreis liegen zwar noch nicht vor. Doch eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab beispielsweise für Sachsen-Anhalt, dass die Preise um 20 bis 50 Cent gestiegen sind. Vergleichsweise günstig ist es noch im ländlichen Raum, wo eine Kugel mit ein bisschen Glück noch für 1 Euro zu haben ist.

Teureres Eis in Metropolen

„Je nachdem, wo die Eisdiele liegt, ändert sich auch der Preis“, sagt Carnio. Wenn in Städten wie München hohe Mieten für eine Eisdiele fällig werden, spüren das auch die Kundinnen und Kunden. Hinzu kommen Personal- und Energiekosten. „Der Eispreis ist letztendlich eine Betriebskalkulation“. Das zeige sich auch mit Blick auf die verschiedenen Eissorten. Denn Mango- oder Pistazieneis sei teurer in der Herstellung als beispielsweise Erdbeereis. Manche Betriebe böten dann eine Art Premium-Sortiment zu höheren Preisen an. Die meisten setzten allerdings auf eine Mischkalkulation, so Carnio. Insgesamt ist sie jedoch überzeugt, dass viele nun die Preise nicht so stark anziehen, wie sie eigentlich aus wirtschaftlicher Perspektive müssten. „Sie versuchen dann eher, ihre Marge zu reduzieren“, so die Uniteis-Sprecherin.

Noch sei es zu früh, um definitiv zu sagen, ob die Kundschaft in diesem Jahr zurückhaltender sei. „Ich denke, dass insgesamt genau überlegt wird, was konsumiert wird“, vermutet sie allerdings.

2022 aßen die Deutschen mehr Eis - trotz Preissteigerung

Im vergangenen Jahr zumindest, als die allgemeinen Preissteigerungen schon spürbar waren, ließen sich viele Menschen den Eisdielenbesuch allerdings trotzdem nicht nehmen. Laut Erhebungen des Marktforschungsinstituts GfK verteuerte sich 2022 das Eis in Eisdielen und Eiscafés zwar im Vergleich zu 2021 um durchschnittlich 17,5 Prozent. Dennoch kauften insgesamt mehr Menschen Eis als noch 2021 - die GfK spricht von einem Plus von 13,4 Prozent. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass 2021 noch teilweise Pandemie-Beschränkungen vorherrschten.

Auch in diesem Jahr dürfte es also viele Menschen wieder in die Eisdielen ziehen - und dann je nach Temperaturen auch unterschiedliche Sorten gefragt sein. Denn welche Kugel in der Waffel landet, hängt laut Carnio auch mit dem Wetter zusammen: Je wärmer der Sommer, desto fruchtiger werde es. Dann seien besonders Beerensorten sehr beliebt, weil sie am meisten Erfrischung versprechen.

Eissorte des Jahres gekürt - doch auch Klassiker sind beliebt

Was die Eissorte des Jahres angeht, hat sich Uniteis zumindest schon festgelegt: „Tiziano“ ist das Eis des Jahres 2023. Der Mix aus Erdbeertrauben und Prosecco ergibt eine violett bis tizianrote Farbe und soll nun die Eisdielen erobern. Zunehmend gefragt sei außerdem veganes Eis, sagt Carnio - beispielsweise Zartbitter. Auch der Verband der Süßwarenindustrie berichtet vom Trend hin zum Eis ohne tierische Produkte.

Doch am beliebtesten sind nach wie vor die Klassiker: „Schokolade, Vanille, Stracciatella, Haselnuss, Erdbeer und Zitrone“, zählt Carnio die Eissorten auf, die in den kommenden Monaten wohl am meisten über die Ladentheken gehen dürften.

















