Hat Elon Musk über seine Einladung nach Davos gelogen?

In Davos treffen sich dieser Tage wieder die Reichen und Mächtigen. Tech-Milliardär Elon Musk ist nicht dabei - er habe eine Einladung abgelehnt, weil die Veranstaltung schrecklich langweilig („boring as fuck“) sei, hatte Musk zum Jahreswechsel getwittert. Doch stand er überhaupt auf der Gästeliste?

Davos. US-Milliardär Elon Musk stand nach Angaben des Weltwirtschaftsforums nicht auf der Gästeliste für das exklusive Treffen von Politik und Wirtschaft im Schweizer Davos - auch wenn er etwas anderes behauptet. Der Sprecher des Forums, Yann Zopf, sagte am Dienstag, der Tesla- und Twitter-Chef sei weder in diesem Jahr, noch im letzten Jahr eingeladen worden. Er habe 2015 zuletzt eine Einladung erhalten.

Er widersprach damit Musk. Der hatte am 22. Dezember getwittert, er habe eine Einladung nach Davos abgelehnt. Nicht, weil er glaube, dass dort teuflische Intrigen ausgeheckt würden, sondern weil die Veranstaltung schrecklich langweilig geklungen habe. Auf Bitten um einen Kommentar äußerte sich der Milliardär am Dienstag nicht.

In Davos beraten in dieser Woche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft über globale Themen wie den Krieg in der Ukraine, den Klimawandel und die Auswirkungen neuer Technologien.

Das Treffen wird kritisiert, weil nach einer Reihe von Sitzungen und Reden kaum konkrete Maßnahmen folgen. Gleichzeitig ist das Forum Ziel von Verschwörungserzählungen, in denen verbreitet wird, eine elitäre Gruppe manipuliere globale Ereignisse zu ihrem eigenen Vorteil.

