Elon Musk von Platz eins verdrängt: Dieser Unternehmer ist der reichste Mensch der Welt

Multimilliardär und Tesla-Gründer Elon Musk ist nicht länger der reichste Mensch der Welt. Wie das „Forbes“-Magazin berichtete, fiel die Tesla-Aktie am Montag um rund 4 Prozent. Damit habe Musk knapp 5 Milliarden Dollar Verlust gemacht (4,75 Milliarden Euro). Trotz seines Vermögens von rund 182 Milliarden US-Dollar (173 Milliarden Euro, Stand 13. Dezember) liegt der neue Twitter-Chef damit nun nur noch auf dem zweiten Platz der von „Forbes“ geführten Liste mit den reichsten Menschen weltweit.

Bernard Arnault vertreibt Luxusgüter

Platz eins belegt der französische Unternehmer Bernard Arnault mit einem Vermögen von 187 Milliarden US-Dollar (rund 178 Milliarden Euro). Arnault ist Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH, welcher zahlreiche Luxusmarken vertreibt, darunter die Modelabel Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Bulgari und Kenzo, Champagner-Hersteller Moët & Chandon sowie die Kosmetik- und Schmuckkonzerne Sephora und Tiffany‘s. Auch der deutsche Schuhhersteller Birkenstock gehört seit Februar 2021 dem 73-jährigen Franzosen. 2019 spendete Arnault 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Notre-Dame nach dem Brand in Paris.

Kurz darauf geriet der Unternehmer in die Kritik, als bei der Eröffnung einer Louis-Vuitton-Produktionsstätte im US-Bundesstaat Texas auch Donald Trump anwesend war. Arnault betonte damals, er sei nicht als politscher Akteur anwesend gewesen, wie unter anderem die „New York Times“ berichtete.

Bernard Arnault, Vorsitzender und CEO von LVMH Moët Hennessy, und seine Frau Helene Mercier-Arnault kommen zum Staatsdinner mit US-Präsident Biden und dem französischen Präsidenten Macron im Weißen Haus. © Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Laut „Forbes“ liefern sich die beiden Multimilliardäre Arnault und Musk schon länger ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Börse. Dabei soll das Nettovermögen des Tesla-Gründers seit Bekanntwerden seiner Twitter-Übernahme stetig geschrumpft sein. „Das große Problem ist, dass viele Investoren Vertrauen in Tesla verloren haben, weil Musk seine Aufmerksamkeit auf Twitter richtet“, erklärt ein Börsenexperte gegenüber „Forbes“. Außerdem habe Tesla Preise in China gesenkt und Musk negative Schlagzeilen gemacht, unter anderem nach einem öffentlichen Auftritt in San Francisco, bei dem er ausgebuht wurde. „Das hilft der Aktie nicht“, so der Experte.

Musk hatte Twitter im Oktober 2022 für 44 Milliarden US-Dollar (41,6 Milliarden Euro) übernommen, nachdem er monatelang um den Verkauf gerungen hatte.

