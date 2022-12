Elon Musk verkauft weitere Tesla-Anteile im Milliardenwert

Posner-Nachfahren mit Chanukka-Leuchter in Kiel: „Wir haben eine Mission, aber keine einfache“

Am Mittwochmorgen betraten sie zum ersten Mal deutschen Boden, am Nachmittag kamen sie in Kiel an: Die erste Reise in die Heimat ihres Großvaters, Kiels letztem Rabbiner vor dem Holocaust, fällt ihnen nicht leicht. Trotzdem haben sie etwas ganz Besonderes mitgebracht. Reportage von einer historischen Ankunft.