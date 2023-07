Elon Musk zahlt einen hohen Preis für einen neuen Tesla-Rekord

Frankfurt am Main. Die Börsianer waren von den Ausführungen von Tesla-Chef Elon Musk überhaupt nicht überzeugt. Die Aktie sackte am Donnerstag im frühen Handel in New York um rund 4 Prozent ab. Dabei schossen die Auslieferungen im zweiten Quartal im Jahresvergleich um mehr als 80 Prozent auf gut 466.000 Fahrzeuge hoch – unter anderem wegen des Ausbaus der Produktion in Grünheide bei Berlin. Der Umsatz wuchs um ebenfalls stramme 47 Prozent auf knapp 25 Milliarden Dollar (rund 22 Milliarden Euro).

Doch dieses Wachstum hat sich der US-Autobauer teuer erkauft. Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer rechnet vor, dass der Durchschnittspreis für einen Tesla binnen zwölf Monaten von 57.300 auf 45.600 Dollar geschrumpft ist. Der Autobauer habe zuletzt quasi für zusätzliche Verkäufe von knapp 61.000 Autos im Vergleich zum vierten Quartal 2022 eine Verkaufsförderung von 7000 Dollar pro Fahrzeug eingesetzt. Insgesamt habe die Aktion Musk 3,2 Milliarden Dollar gekostet. Gleichwohl fuhr er einen Gewinn von 2,7 Milliarden Euro ein (plus 20 Prozent).

Branchenkenner fragen sich, wie lange das so noch weitergehen kann

Aber die operative Marge (Umsatz im Verhältnis zum Gewinn aus der betrieblichen Tätigkeit) – eine wichtige Kennziffer in der Branche – ist unter die Marke von 10 Prozent gerutscht. Vorigen Herbst waren es noch 17 Prozent gewesen. Allerdings sind auch die genau 9,6 Prozent im Vergleich zu anderen Autobauern immer noch ein hoher Wert. Dudenhöffer spricht von einer Kriegskasse, die es Musk ermögliche, weitere Rabatte zu gewähren.

Branchenkennerinnen und -kenner fragen sich, wie lange das so noch weitergehen kann. Spekulationen über einen anhaltenden Preiskampf im Segment der E-Autos, der Profite pulverisiert, macht seit Monaten die Runde. Musk verteidigte die Preissenkungen: Tesla müsse die Preise für seine Elektrofahrzeuge weiter senken, wenn die Zinsen weiter steigen. Und er fügte hinzu: „Es macht Sinn, die Gewinnspannen zugunsten der Herstellung von mehr Fahrzeugen zu opfern, weil wir glauben, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft eine dramatische Wertsteigerung erfahren werden.“

Er meint damit, dass der Autobauer demnächst autonome Fahrfunktionen anbieten will, die den Wert der Pkw steigern werden. Wie so häufig waren von dem Multimilliardär bei der Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen solche und andere vollmundige Ankündigungen zu hören, die in der Vergangenheit aber vielfach nicht eingehalten wurden. So verweist er aktuell eben auf die Fortschritte beim Autopiloten, der Full Self-Driving genannt wird. Er befinde sich in frühen Gesprächen mit anderen Autobauern, denen die Technologie zur Verfügung gestellt werden soll. Namen nannte er nicht.

Tesla-Chef Musk verteidigt Absatzstrategie Der US-Hersteller hatte zuletzt mit einer Serie von Preissenkungen auf sich aufmerksam gemacht – was Spuren in der Bilanz hinterlässt.

Ende des Jahres soll der Autopilot besser als ein Mensch fahren

Full Self-Driving (FSD) bedeutet eigentlich „vollständig selbst fahrend“. Videos von Fahrten mit FSD, das in den USA bereits auf der Straße getestet wird, zeigen aber immer wieder gravierende Fehler des Bordcomputers, die den Fahrer aus Fleisch und Blut dazu zwingen, mehr oder weniger heftig ins Lenkrad zu greifen. Das Besondere bei Tesla: Musk setzt ausschließlich auf Kameras zur Steuerung des Fahrzeugs. Andere Anbieter wie etwa Mobileye arbeiten mit mehreren redundanten Systemen: Es werden zusätzlich zahlreiche Radar- und Lidar-Sensoren eingesetzt, die die Umgebung im 360-Grad-Modus permanent abtasten. Nach eigenen Angaben hat Mobileye bereits ein nahezu vollwertiges autonomes System zur Serienreife entwickelt.

Musk will offenbar zumindest gleichziehen: „Ich denke, dass wir zum Ende des Jahres besser als ein Mensch sein werden“. Zugleich räumt er ein: Das bedeute nicht, dass die Software auch von den Behörden zugelassen werde. Und es gehe dabei zunächst auch nur um den US-Markt, wo die Regularien für autonomes Fahren eher lax sind.

Das Vierfache der Marktkapitalisierung von Mercedes, Volkswagen und BMW zusammen

Ankündigungen gab es auch zum neuen lang erwarteten Pritschenwagen, der bei Tesla Cybertruck genannt wird. Die ersten Vorserienmodelle liefen kürzlich in der Fabrik in Austin (Texas) vom Band. Zu technischen Daten und Preisen machte Tesla keine Angaben. Doch mit den regulären Auslieferungen soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Der Cybertruck ist ein Hoffnungsträger, der den Umsatz ankurbeln soll. Solche Zukunftswerte sind für den E-Auto-Bauer enorm wichtig. Denn nur so lässt sich die enorme Bewertung von Tesla an der Börse rechtfertigen. Das Unternehmen ist rund 880 Milliarden Dollar wert. Das ist fast das Vierfache der Marktkapitalisierung von Mercedes, Volkswagen und BMW zusammen.

Bei solchen Bewertungen liegt die Latte hoch. Deshalb sind Analystinnen und Analysten so nervös. Und die Preissenkungen hängen eng damit zusammen, dass Tesla immer mehr auf Halde produziert. Das Unternehmen teilte gerade mit, dass man derzeit weltweit über einen Vorrat für 16 Tage verfüge. Vor einem Jahr waren es nur vier Tage. Lagerbestände steigen also trotz Preisnachlässen. Musk will nun die Produktion drosseln, in welchem Umfang sagte er nicht. Doch er hatte schon im Januar angekündigt, dass in diesem Jahr wohl weniger als zwei Millionen Fahrzeuge gefertigt würden.