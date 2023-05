Kolumne „Chefinnensache“

Beruf und Familie vereinen: Wer hat Angst vorm neuen Mann?

Gehen Männer in Elternzeit, blicken sie in Personalabteilungen oft noch in ratlose Gesichter. Das könnte zwei Gründe haben, vermutet Susanne Garsoffky. In ihrer RND-Kolumne erklärt sie, was es damit auf sich hat – und wieso sie für mehr Mut plädiert, familiengerechtere Arbeitszeiten einzufordern.