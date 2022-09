Lufthansa-Piloten streiken am Freitag: Was Reisende wissen müssen

Bei der Lufthansa steht am Freitag ein Streik an, die Pilotinnen und Piloten legen die Arbeit nieder. An den deutschen Flughäfen drohen Flugausfälle und Verspätungen. Welche Airports betroffen sind und was Reisende tun können: ein Überblick.