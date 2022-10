EU-Finanzminister einigen sich auf Mittel für Energie-Investitionen

Drei Tore und drei Vorlagen in neun Einsätzen: Fabian Reese gehört neben der Inkonstanz zu den wenigen Konstanten bei Holstein Kiel in der aktuellen Saison. Der schnelle Außenbahnspieler spart dennoch nicht mit Kritik an der Chancenverwertung der Störche. Zudem warnt er nach dem Trainerwechsel vor dem kommenden Gegner, dem 1. FC Nürnberg.