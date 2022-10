Energiekosten sind der Brotpreis von heute

Digitalisierung in der Kieler Gastronomie: Bestellen per Smartphone statt beim Kellner

Digitale Helfer sollen Personal in der Gastronomie entlasten: In der Cocktailbar Subzero in Kiel können Gäste schon mit ihrem Smartphone am Tisch bestellen. Inhaber Michael Klemm hat gute Erfahrungen mit dem System eines Kieler Start-ups gemacht. Auch die Campus Suite führt das Self-Ordering bald ein.