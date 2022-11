Entlastungspaket und Gaspreisbremse: Was, wenn man mit Öl oder Pellets heizt?

Berlin. Wer mit Öl oder Pellets heizt, hat beim jüngsten Entlastungspaket der Bundesregierung offenbar das Nachsehen. In einem Eckpunktepapier wird zwar beschrieben, wie Gaskunden entlastet werden sollen. Allerdings bleibt es in Sachen Heizöl oder Holzpellets eher vage. Und das betrifft Millionen von Menschen: Laut einer Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft von 2019 werden 25 Prozent der Wohnungen in Deutschland mit Öl beheizt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar strebt die Bundesregierung eine Härtefallregelung für selbstgenutztes Wohneigentum, wo die Bevorratung anderer Heizmittel wie Öl oder Pellets zu „unzumutbaren Belastungen“ führe, an. Was mit den Haushalten passieren soll, die nicht als Härtefall gelten, bleibt allerdings unklar.

Das stößt in der Opposition auf Kritik. Die Ampel habe die vielen Haushalte vergessen, die noch mit Öl heizen, sagt Jan-Marco Luczak, baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. „Das sind Millionen von Menschen, die genauso mit explodierenden Preisen konfrontiert sind und daher ebenso geschützt werden müssen“, so Luczak. „Die Verunsicherung der Menschen ist riesig.“ Der bloß vage Verweis, dass sie möglicherweise auch über einen Hilfsfonds unterstützt werden könnten, sei zu wenig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass sich Bund und Länder am Mittwoch auf eine Entlastung der Gaskunden einigten, begrüßt er zwar. „Eine Gaspreisbremse ist strukturell richtig, kommt aber wie die vielen anderen Vorschläge zu spät“, so der CDU-Politiker. Die Bundesregierung habe viel zu lange an „offensichtlich verfehlten“ Modellen wie der Gasumlage festgehalten und damit wertvolle Zeit verschwendet. „Jetzt kommt es darauf an, dass den Menschen schnell und vor allen Dingen lückenlos geholfen wird. Die Gaspreisbremse muss so schnell wie möglich kommen, nicht erst im März, wenn der Frühling beginnt.“

Die Ampelregierung hat erneut Milliarden mobilisiert, um die hohen Energiekosten etwas abzumildern. Bund und Länder einigten sich am Mittwoch auf ein zweistufiges Vorgehen: Zunächst soll im Dezember eine Soforthilfe in Höhe eines Monatsabschlags greifen, die direkt mit den Gasversorgern abgewickelt wird. Im März 2023 folgt dann der zweite Schritt, die eigentliche Gaspreisbremse. Nach dem Willen der Politik soll sie für den Februar bereits rückwirkend ausgezahlt werden.

Öl und Pellets: Preissteigerungen von 75 und 155 Prozent

Dabei sind auch bei den Menschen, die mit Öl oder Pellets heizen, die Energiekosten enorm gestiegen. Laut dem Vergleichsportal Verivox kletterten die Preise für Heizöl im Vergleich zum Vorjahr um 75 Prozent nach oben. „Kostete leichtes Heizöl im November 2021 im Mittel rund 84 Euro pro Hektoliter, sind es im November 2022 rund 147 Euro“, sagte ein Sprecher dem RND.

Bundeskabinett beschließt Entlastung für Gas- und Fernwärmekunden Mit der ersten Stufe der Gaspreisbremse sollen Kundinnen und Kunden ein Zwölftel des Jahresverbrauchs von ihren Versorgern ersetzt bekommen. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einem Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden – und somit 20 Hektoliter Heizöl – wären das mittlerweile Kosten in Höhe von rund 2940 Euro im Jahr. Vor einem Jahr waren es noch rund 1680 Euro, so der Verivox-Sprecher.

Auch wer sein Haus mit Pellets heizt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen: Im November lag der Pelletpreis laut Verivox bundesweit bei durchschnittlich rund 680 Euro pro Tonne. „Vor einem Jahr kostete die gleiche Menge rund 267 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 155 Prozent“, führt der Sprecher aus.