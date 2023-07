Die Energie von morgen: Ist Wasserstoff die Lösung?

Da werden Erinnerungen an die ersten Chemiestunden im Schulunterricht wach: Wasserstoff, Element Nummer 1, das „H“ ganz am Anfang des Periodensystems der Elemente. Bei jedem Regenschauer werden wir mit der bekanntesten Wasserstoff-Verbindung „geduscht“, wir lieben sie in Form von Mineralwasser oder stürzen uns hinein, wenn sie sich als Meer vor uns ausbreitet.

Doch kann Wasserstoff auch unser Energieproblem der Zukunft lösen? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur „Nationalen Wasserstoffstrategie“ der Bundesregierung.

Was ist Wasserstoff und wie wird er gewonnen?

Wasserstoff ist ein geruch- und geschmackloses Gas, ein Energieträger, der sich mit Sauerstoff zu Wasser verbindet. Um Wasserstoff zu gewinnen, muss Wasser in seine Einzelteile zerlegt werden – per Elektrolyse. Das kann jeder zu Hause nachvollziehen: Taucht man zwei Elektroden (Anode und Katode) eines Akkus zum Beispiel in ein Gefäß mit Wasser und lässt dann Strom durch die Flüssigkeit fließen, entstehen Wasser- und Sauerstoff in Form blubbernder Gasbläschen.

Aber: Diese Methode ist energieintensiv. Deshalb wird bei großtechnischen Verfahren genau unterschieden - und der entstandene Wasserstoff in verschiedene Farben eingeteilt.

Grün, türkis, blau: Was bedeuten die Farben?

Der Name sagt es schon: Nur grüner Wasserstoff ist für das Erreichen des Klimaziels wirklich geeignet, er ist die Ultima Ratio. Um ihn herzustellen kommen nur erneuerbare Quellen zum Einsatz, Wind- oder Solarenergie beispielsweise.

Dagegen wird grauer Wasserstoff durch den Einsatz fossiler Brennstoffe wie Erdgas gewonnen, wodurch das Treibhausgas CO2 entsteht. Blauer Wasserstoff ist im Prinzip auch grauer Wasserstoff, bei dem allerdings das entstandene Kohlendioxid abgeschieden und eingelagert.

Bei türkisem Wasserstoff ist das Verfahren ähnlich, allerdings basiert es auf einer sogenannte Methanpyrolyse, sodass anstelle von CO2 fester Kohlenstoff entsteht. Als pink oder gelb wird Wasserstoff bezeichnet, wenn dafür Atomenergie zum Einsatz kommt. Bei orangem Wasserstoff kommt die Energie aus der Abfallverwertung.

Wozu braucht es eine Wasserstoffstrategie?

Die alte Bundesregierung hatte 2020 eine Nationale Wasserstoffstrategie mit dem Ziel verabschiedet, dass Wasserstoff künftig eine größere Rolle einnehmen solle. Bis 2030 sollten Erzeugungsanlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu fünf Gigawatt entstehen. Bis spätestens 2040 solle noch einmal die gleiche Kapazität dazukommen. Bis 2030 sollte der Bedarf an Wasserstoff zwischen 90 und 110 Terrawattstunden liegen.

Was ist jetzt neu?

Ein höherer Bedarf. Wurde bisher für 2030 mit bis zu 110 Terrawattstunden (TWh) gerechnet, liegt die Prognose nun bei bis zu 130 TWh. zum Vergleich: Ganz Deutschland, also Industrie und Privathaushalte, hatten im gesamten Jahr 2022 einen Energieverbrauch von etwa 483,9 Terrawattstunden.

Wasserstoff wird also stets zur Entlastung beitragen, aber nie eine tragende Säule der Stromerzeugung sein. Doch auch für die jetzt angehobenen Ziele muss die heimische Produktion von Wasserstoff in Elektrolyseanlagen von 5 Gigawatt auf mindestens 10 Gigawatt verdoppelt werden. Das würde im Gesamtvolumen einer grünen Wasserstoffproduktion von bis zu 30 TWh entsprechen.

Die Masse des Bedarfs soll über Importe gedeckt werden. Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen soll es auch eine begrenzte Förderung für blauen, türkisen und orangen Wasserstoff geben – das ist neu!

Und auch für die Infrastruktur gibt es erstmals eine klare Zielvorgabe. Bis 2027/28 soll ein „Startnetz“ von mehr als 1800 Kilometern aus umgestellten und neu erbauten Leitungen entstehen. Der Aufbau des Netzes wird der Privatwirtschaft überlassen – Pläne für eine staatliche Netzgesellschaft hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fallen lassen.

Import – schafft das nicht neue Abhängigkeiten?

Bis Ende des Jahres soll eine Importstrategie erarbeitet werden. Um nicht die dramatischen Fehler zu wiederholen, die uns im Rahmen der fossilen Weltwirtschaft (Gas, Öl) bis heute beschäftigen, soll auf einen „fairen Umgang mit Entwicklungs- und Schwellenländern“ geachtet werden, heißt es sinngemäß in einem ergänzenden Papier des Entwicklungsministeriums. Dazu gehöre auch, dass bei der Produktion von Wasserstoff zum Beispiel sichergestellt werden soll, dass der Zugang zu Trinkwasser oder zu Bewässerung in der Landwirtschaft nicht gefährdet wird.

Was sagen Kritiker?

Vor allem die Importkapazitäten und die (vorübergehende) Förderung der H2-Produktion aus fossilem Gas wird von Greenpeace kritisiert. „Die Ampel-Regierung schafft mit den völlig überdimensionierten Importzielen der Wasserstoffstrategie jedoch erneute Abhängigkeiten von autokratischen Regierungen“, kritisierte Martin Kaiser, Chef der Umweltorganisation Greenpeace, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Vizekanzler Robert Habeck am Kabinettstisch in Berlin während der Erläuterung der Nationalen Wasserstoffstrategie am 26. Juli 2023. © Quelle: IMAGO/Frank Ossenbrink

Zudem will „Ampel-Koalition „blauen und türkisen – also aus Erdgas gewonnenen – Wasserstoff mit Steuergeldern fördern“, so Kaiser. „Das ist nichts anderes als eine Fortführung überkommener fossiler Geschäftsmodelle und damit keine Option im Kampf gegen die Klimakatastrophe.“

Manko: Speicherung und geringe Energieausbeute

Wie oben beschrieben ist das Verfahren zur Gewinnung von Wasserstoff sehr energieaufwändig. Hinzu kommt, dass das Gas zur besseren Lagerung unter sehr hohem Druck auf -253°C heruntergekühlt werden muss. Dann wird das Gas flüssig und es kann leichter sowie platzsparender transportiert werden. Doch auch diese Komprimierung erfordert wiederum viel Energie. Das alles führt dazu, dass maximal 40 Prozent der im Wasserstoff gespeicherten Energie später zur Nutzung zur Verfügung stehen – Stand heute.