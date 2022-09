﻿Lebensmittelverband warnt vor leeren Regalen in Supermärkten

Durch die hohen Strom- und Gaspreise könnten die Versorgungsketten zusammenbrechen, sagt der Verband der Ernährungswirtschaft. Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände warnten am Freitag in einem gemeinsamen Appell vor Unternehmenspleiten und Versorgungsproblemen.

Hannover. Die Energiekrise wirkt sich offenbar immer stärker auf die Wirtschaft in Niedersachsen aus. Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände warnten am Freitag in einem gemeinsamen Appell vor Unternehmenspleiten und Versorgungsproblemen. In vielen Branchen machen sich die Lieferengpässe demnach schon deutlich bemerkbar. Die Lebensmittelwirtschaft befürchtet, dass sich die Regale in den Supermärkten in den kommenden Wochen zunehmend leeren werden.

200.000 Arbeitsplätze bedroht

„Die unaufhörlich steigenden Gas- und Strompreise bringen immer mehr Unternehmen an den Rand der Insolvenz“, sagte Vehid Alemic, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Ernährungswirtschaft (VdEW) in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt, in Hannover. Sollte es keine unmittelbare Entlastung von den hohen Energiekosten geben, drohten der Verlust von bis zu 200.000 Arbeitsplätzen und ein Zusammenbruch der Versorgungsketten mit Lebensmitteln. Das werde „ein richtiger Kahlschlag, der komplett durch die Regale gehen wird“, sagte Alemic.

Toilettenpapier fehlt: Hygieneartikel waren in den Lockdowns stark nachgefragt. © Quelle: privat

Der VdEW berief sich auf eine Umfrage unter rund 300 Mitgliedsbetrieben. „Die Unternehmen müssen im Vergleich zum Vorjahr teilweise mehr als das Fünfzehnfache an Energiekosten zahlen. Das sind teilweise Millionenbeträge“, sagte Alemic. Als Beispiel nannte für die Probleme nannte Alemic die Herstellung von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken, wo sich der Mangel an Kohlendioxid schon deutlich bemerkbar mache.

Verbände fordern Strom- und Gaspreisdeckel

Nach Angaben der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) erhalten viele Unternehmen keine Angebote mehr von ihren Strom- und Gasversorgern – und wenn doch, dann zu zehn- bis fünfzehnfachen Preisen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitgeber fordern eine Reduzierung der Steuern und Umlagen auf Strom und Gas sowie eine Entkopplung des EU-Strommarkts vom Gasmarkt. „Die Lage ist für die Wirtschaft sehr ernst, ernster als durch die Corona-Pandemie“, sagte der stellvertretende UVN-Hauptgeschäftsführer Christoph Meinecke.

Die Verbände sprachen sich in ihrem Appell an die Politik für einen sofortigen Preisdeckel für Strom und Gas aus. Die vom Bund in Aussicht gestellte Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bei den Energiekosten sei wichtig, werde aber nur ausreichen, wenn „ein signifikanter Teil der Mehrkosten“ übernommen werde, hieß es. Der VdEW fordert zudem eine Priorisierung der Lebensmittelindustrie bei der Notversorgung.

Besonders die hohen Energiekosten belasten die Wirtschaft. © Quelle: Frank Molter/dpa (Archiv)

Unternehmen reduzieren Geschäfte

Laut einer aktuellen Umfrage sieht sich fast jedes dritte Unternehmen im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover (31 Prozent) bereits jetzt durch die hohen Energiekosten in seiner Existenz bedroht. Weitere 35 Prozent können die Situation aktuell noch nicht einschätzen. Der Grund für die unsicheren Erwartungen seien auslaufende Energielieferverträge bei stark schwankenden Preisen auf extrem hohem Niveau, hieß es.

Knapp jedes zweite Unternehmen (45 Prozent) sieht sich demnach bereits jetzt gezwungen, die Geschäftstätigkeit zumindest teilweise zu reduzieren. „Vielen Unternehmen steht das Wasser bis zum Hals. Die Nachfrage geht in allen Branchen zurück und gleichzeitig explodieren die Kosten, nicht nur bei Gas und Strom“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt.

„Die Alarmglocken der Wirtschaft läuten jetzt sehr laut“, sagte Bielfeldt. In der Umfrage der IHK sprechen sich 84 Prozent der Unternehmen dafür aus, die Energiepreise zu deckeln Für ihre Blitzumfrage hatte die IHK in den vergangenen Tagen 131 Unternehmensantworten ausgewertet.