Preisbremsen bis April 2024: „Hilft vielen Industrieunternehmen nur bedingt weiter“

Versuchte räuberische Erpressung

Angriff in Mettenhof: Polizei sucht wichtigen Zeugen

In einem Fall von versuchter räuberischer Erpressung in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli in Kiel-Mettenhof sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen aus der Bushaltestelle am Kurt-Schumacher-Platz. Ein 28-Jähriger sollte nach einem Fahrradsturz dazu genötigt werden, drei Männern Geld zu geben.