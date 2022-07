Russland räumt Raketenangriff auf Odessa ein – Zerstörung von US-Waffen als Ziel

Raketen schlagen in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ein – ein Ort der Hoffnung. Von dort sollen laut dem Getreidedeal Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine in die Welt verschifft werden. Zuerst dementierte Russland, Schuld an dem Angriff zu sein. Jetzt räumt man in Moskau ein, dass man ein Kriegsschiff beschossen haben will.