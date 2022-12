Energieriese ExxonMobil geht juristisch gegen EU-Übergewinnsteuer vor

Heiße Pläne an der Förde

Eine Sauna in bester Lage am Wasser wird zum Test, wie es Kielerinnen und Kielern mit der Schwitzkultur halten. Und neben schlechten Nachrichten aus der Innenstadt gibt es auch eine gute: Am Silvesterabend werden wieder die Choralbläser für Stimmung auf dem Asmus-Bremer-Platz sorgen.