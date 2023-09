Wie es um Deutschlands Windkraftausbau steht

Hamburg/Frankfurt am Main. Deutschland ächzt auch anderthalb Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine unter hohen Strompreisen. Die Diskussion über Subventionen der elektrischen Energie für Unternehmen will nicht abreißen. Die Bundesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Ausbau der Windkraft zu beschleunigen. Das soll nicht nur mehr günstigen Ökostrom bringen, sondern auch den Rückstand beim Erfüllen der Klimaziele verringern. Allerdings fällt die Zwischenbilanz nach acht Monaten des Jahres 2023 ernüchternd aus.

Während Schleswig-Holstein bis Ende August auf hohem Niveau einen Zuwachs bei der Flächennutzung für Windkraft von fast 10 Prozent erreichte, hat sich in Bayern und Sachsen so gut wie nichts getan, beide hängen im Vergleich der Flächenländer auf den letzten Plätzen fest.

Das wirft zugleich ein grelles Licht auf die aktuellen Debatten über Strompreiszonen und über eine gerechtere Verteilung der Netzentgelte. Letzteres sind die Gebühren, die private Haushalte und Unternehmen für die Nutzung der Netze entrichten müssen.

Bisher zahlen die Nordländer die höchsten Entgelte, weil dort viele Windparks ans Netz gehen und dafür die Stromleitungen ausgebaut werden müssen – diese Kosten werden auf die Kundinnen und Kunden umgelegt. Das Ergebnis: Bei der schleswig-holsteinischen Netzgesellschaft stiegen diese Entgelte innerhalb eines Jahres um 27 Prozent. Vor allem im Süden der Republik wird die Windenergie – vorsichtig formuliert – nur zurückhaltend ausgebaut, wodurch Netzerweiterungen und die damit verbundenen Kosten nicht anfallen.

Abhilfe könnte die Bildung von sogenannten Preiszonen schaffen: Bisher gibt es nur eine Preiszone in Deutschland. Würde in einen nördlichen und einen südlichen Sektor aufgeteilt, könnte der Norden den an sich schon günstigen Windstrom auch zu günstigen Preisen nutzen. Da er wegen fehlender Stromautobahnen unter anderem nicht nach Bayern transportiert werden kann, müssen die Windkraftanlagen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein oft abgeschaltet werden. Im Süden werden aber teure Kraftwerke zugeschaltet, um den dortigen Strombedarf zu decken. Die Kosten dafür müssen wegen der einen Preiszone alle Stromkundinnen und -kunden in Deutschland zahlen.

2 Prozent der Landesfläche für die Windkraft – ein ehrgeiziges Ziel

Nicht weniger als verdreifacht werden soll die installierte Leistung nach dem Willen der Bundesregierung bis ins Jahr 2045. Das Ziel ist ambitioniert, zumal bereits jetzt klar ist, dass Deutschland sein immer noch vergleichsweise bescheidenes Etappenziel für 2023 wie schon 2022 wieder nicht erreichen wird. In diesem Jahr sollen eigentlich 5,5 Gigawatt, 2024 dann 7,5 und von 2025 bis 2035 jeweils zusätzlich 8,5 Gigawatt pro Jahr hinzukommen. Vermutlich werden bis Ende des Jahres aber nur um die vier Gigawatt erreicht.

Den Klimazielen zufolge müssten im Schnitt jeden Tag fünf neue Windräder ans Netz gehen. Bisher wurde nur 2017 dieser Wert erreicht.

Die Geschwindigkeit, mit der neue Windräder ans Netz gehen, ist dabei seit 2020 sehr unterschiedlich. An der Spitze liegen drei Länder, Brandenburg, NRW und Schleswig-Holstein, wo es vier Tage dauert, bis eine neue Anlage steht. Am Ende der Skala befinden sich Bayern und Sachsen, wo es mehr als zwölfmal so lange dauert.

Um den Windkraftausbau an Land nach Jahren der Stagnation überhaupt wieder in Gang zu bringen, hat die Bundesregierung das sogenannte 2-Prozent-Ziel ausgegeben. Das ist die Verpflichtung der Länder, im Durchschnitt 2 Prozent der jeweiligen Landesfläche für Windenergie zu reservieren (genau sind es 1,8 bis 2,2 Prozent und 0,5 Prozent in Stadtstaaten). Damit soll vor allem erreicht werden, dass wieder mehr Flächen für Windräder zur Verfügung gestellt werden.

Und nachdem es im vergangenen Jahr bei den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur (BnetzA) für den Ausbau der Windenergie ausnahmslos „Unterzeichnungen“ gegeben hat, hat die BnetzA in den Ausschreibungen die Obergrenze der garantierten Vergütungen für Betreiber der Anlagen seit Jahresbeginn auf 7,35 Cent pro Kilowattstunde erhöht.

Moderne Windräder decken etwa ein Sechstel der deutschen Stromproduktion ab

Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert liegt in diesem Jahr bei 7,32 Cent pro kWh, der niedrigste noch bezuschlagte Wert bei 6 Cent. Als eine weitere Enttäuschung wird in der Branche gewertet, dass bei der jüngsten Ausschreibung Zuschläge für neue Windräder mit einer Gesamtleistung von nur rund 1400 Megawatt erteilt wurden – das entspricht etwa einem Atomkraftwerk. Eigentlich wollte die BnetzA knapp 3200 Megawatt verteilen.

Immerhin: Zu den erfreulichen Entwicklungen im Jahresverlauf zählt, dass die modernen Mühlen an Land nach aktuellen Berechnungen dieses Jahr mit etwa 130 Milliarden Kilowattstunden den alten Rekord in der Stromproduktion von 2020 einstellen könnten und etwa ein Sechstel der gesamten hiesigen Stromerzeugung abdecken.

Die 130 Milliarden Kilowattstunden bedeuten aber zugleich, dass es wegen des geringen Zubaus in den letzten Jahren kaum gelingt, die Stromerzeugung aus Wind an Land nennenswert zu steigern. Die Gründe für diese abermals enttäuschende Entwicklung liegen vor allem in den südlichen und östlichen Bundesländern.

Schleswig-Holstein dominiert bei der Windkraft – Bayern ist ein Totalausfall

Besonders aufschlussreich ist die Differenz zum Januar 2023. Bundesweit stieg die Realisierungsquote für neue Windparks um lediglich einen Prozentpunkt. Das ist bislang nur rund ein Drittel des Zielwertes. Den Vogel schießt Schleswig-Holstein mit einem Wachstum von 9,8 Prozentpunkten ab. Dahinter folgt das Saarland mit 2,1 Prozentpunkten, also mehr als das Doppelte des Bundesdurchschnitts. Noch leicht über dem Bundesdurchschnitt liegt Brandenburg mit 1,3 Prozent.

Niedersachsen, NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz pendeln um den Bundesschnitt, auf den letzten Plätzen liegen Mecklenburg-Vorpommern (0,5), Baden-Württemberg mit 0,3 Prozentpunkten Zuwachs, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit je 0,2 Prozentpunkten. Schlusslichter sind abgesehen von den Stadtstaaten Bayern mit 0,1 und Sachsen mit null Prozentpunkten.

Beim Blick auch auf die aktualisierte Deutschland-Karte überrascht es kaum, dass die Spitzenreiter beim Windausbau weiter im Norden liegen – genauer in Ostfriesland, hinzu kommen die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven sowie die Westküste von Schleswig-Holstein und die Stadt Flensburg.

Dennoch bleibt Bremen als Stadtstaat mit an der Spitze im Länderranking. Ein wichtiger Faktor ist dabei natürlich, dass im Norden schlicht mehr Wind weht. Dies allein erklärt aber nicht die enormen Unterschiede und das frappierende Nord-Süd-Gefälle beim Windkraftausbau.

Zu den Überraschungen im Jahresverlauf zählt, dass neue Kreise mit starkem Wachstum hinzukommen. Neben dem Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein handelt es sich um vier Kreise in NRW: Hamm, Höxter, Mönchengladbach und der Rhein-Neuss-Kreis. Die Vermutung liegt nahe, dass hier die – womöglich veränderte – Genehmigungspraxis der Landesämter und kommunalen Behörden eine Rolle spielt.

In 62 Kreisen und kreisfreien Städten dreht sich immer noch kein Windrad mit nennenswerter Leistung. Dazwischen befindet sich ein breites Mittelfeld, das zum Teil die Ziele noch erreichen könnte. Eine große Zahl weiterer Kreise ist bereits weit abgeschlagen und kann nur noch mit erheblichen Anstrengungen die 2 Prozent erreichen.

Selbstverständlich ist nicht damit zu rechnen, dass alle Kreise das 2-Prozent-Ziel erreichen können. Es sind aber die extremen Unterschiede, die befürchten lassen, dass das Gesamtziel in einzelnen Ländern weit verfehlt wird. Dabei ist davon auszugehen, dass auch in Landkreisen mit extrem wenigen Windkraftanlagen günstige Standorte vorhanden sind und lediglich aufgrund politischer Restriktionen nicht genutzt werden können. Dies wird beim Blick auf den Windflächenrechner der Denkfabrik Agora Energiewende deutlich.

Was es jetzt braucht

Letztlich zeigt sich: Für die eklatanten regionalen Unterschiede sind weniger objektive Gründe, sondern politische Prioritäten auf der lokalen Ebene ausschlaggebend. So ist die Energiewende nicht zu schaffen. Ob das 2-Prozent-Ziel tatsächlich konsequent in allen Ländern umgesetzt wird, darf bezweifelt werden.

Neben dem immer deutlicher werdenden Klimaproblem geht es jetzt auch um die Sicherheit, Unabhängigkeit und die Preiswürdigkeit der Strom- und Energieversorgung. Da sind diese Zufälligkeiten nicht mehr tolerierbar, wenn wir die Ziele noch erreichen wollen. Dazu muss die Planung weiter vereinfacht werden. Windkraftanlagen und auch große Solarparks werden meist erst auf Antrag geplant. Die notwendigen und geeigneten Flächen könnten allerdings längst ausgewiesen sein und den Investoren zur Verfügung gestellt werden. Zur Beschleunigung sind die gesamten Planungsprozesse zu digitalisieren. Alle notwendigen Daten sind bekannt. Durch geeignete Computerprogramme können sie analysiert und die notwendigen Flächen mit den geringsten Restriktionen ausgewiesen werden.

Auf der anderen Seite ist es nur allzu verständlich, dass die Nordländer beim Windkraftausbau ihr eigenes Engagement auf der einen Seite und die Trägheit im Süden andererseits nicht länger mit hohen Stromkosten bezahlen wollen. Eine Angleichung der Netzentgelte ist daher zwingend erforderlich. Und die Bildung von Strompreiszonen wäre das Resultat politischer Prioritätensetzungen in den Ländern. Wenn der Windausbau dort beschleunigt wird, könnten solche Zonen auch wieder aufgehoben werden.

Somit schaden sich die der Windkraft gegenüber kritisch eingestellten Regionen selbst. Die jüngsten, größeren Industrieansiedlungen mit Tesla in Brandenburg, Intel in Sachsen-Anhalt sowie Northvolt in Schleswig-Holstein werden dort realisiert, wo der Windkraftausbau läuft. Man darf gespannt sein, welche Nebenabsprachen bei der Ansiedlung der TSMC-Chipfabrik in Dresden in Sachen grüner Stromlieferungen getroffen wurden. Vielleicht läuft es ähnlich wie in Bayern, wo zur Versorgung des „Chemiedreiecks“ im Osten Bayerns jetzt sogar einer der größten Windparks Deutschlands geplant ist. Noch war in den ersten acht Monaten von 2023 von diesen Veränderungen wenig zu spüren.