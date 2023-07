Warum sich die Wirtschaftsweisen als Fans der Erneuerbaren profilieren

Frankfurt am Main. Die Wirtschaftsweisen geben Entwarnung und warnen sogleich. Ein Subventionswettlauf mit den USA müsse verhindert werden, fordert der Sachverständigenrat angesichts des gigantischen Subventionsprogramms, das Präsident Joe Biden unter dem Titel Inflation Reduction Act (IRA) auf den Weg gebracht hat. Untätig zuschauen soll die EU aber auch nicht, sondern mit eigenen Förderprojekten die Wirtschaft stützen. Schwerpunkt: natürlich Investitionen für den Klimaschutz.

Bei vielen Politikern geht die Angst um, dass Unternehmen reihenweise Europa den Rücken kehren und in die Vereinigten Staaten auswandern, weil reichlich Geld vom Staat lockt. Das gilt insbesondere für alles, was mit grünen Technologien zu tun hat. Das könnte dazu führen, dass Subventionen sich gegenseitig hochschaukeln, wovor es vielen Ökonomen graust. Das gilt auch für die fünf Wirtschaftsweisen: Ein derartiger Wettlauf wäre für die USA und die EU mit erheblichen Wohlfahrtseinbußen verbunden. Monika Schnitzer, Vorsitzende es Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), rät deshalb zu einem koordinierten Vorgehen der Europäer und mahnt: „Nationale Förderprogramme sollten nicht zu einem Bieterwettbewerb innerhalb der EU führen.“

Der IRA ist zu Jahresbeginn angelaufen. Er hat vor allem zum Ziel, den Rückstand der USA bei Öko-Technologie aufzuholen. Die EU tut sich bislang einigermaßen schwer, eine Antwort auf das Programm zu finden. „Nach Einschätzung des Sachverständigenrates werden die Subventionen des IRA selbst nur geringe gesamtwirtschaftliche Auswirkungen in der Europäischen Union haben“, so das fünfköpfige Gremium, das damit versucht, die weitverbreitenden Befürchtungen zu zerstreuen. Mit dem Green Deal Industrial der EU gebe es bereits für den Alten Kontinent ein vergleichbares Programm.

Günstigere Strompreise in den USA

Aber: Stärker als der IRA selbst könnten die niedrigen Energiepreise Standortentscheidungen beeinflussen, heißt es im am Freitag erstmals publizierten Policy-Brief des SVR. In Bidens Konzept wird mutmaßlich fast die Hälfte der Subventionen dafür verwendet, die Erzeugung von Strom mittels erneuerbarer Energien nach vorne zu bringen, was elektrische Energie zusätzlich billiger machen dürfte. Den SVR-Berechnungen zufolge lagen die hiesigen Strompreise in den vergangenen drei Monaten im Schnitt ohnehin schon um neun Cent höher als in den USA.

Der Lösungsvorschlag: Den Ausbau der Erneuerbaren und den Zubau von Gaskraftwerken, die auf Wasserstoff umgestellt werden können, beschleunigen. Zudem müssten Preissignale für die Verbraucher gesetzt werden – dazu soll der deutsche Strommarkt in regionale Preiszonen unterteilt werden. Dieses Konzept ist umstritten. Vor allem die Südländer Bayern und Baden-Württemberg befürchten Nachteile. Denn wegen des dort geringeren Anteils von preiswertem Windstrom würden vor allem Bundesländer im Norden von einer Zonenregelung profitieren. Zugleich könnte dies auch Anreize setzen, auch im Süden mehr Windräder aufzustellen, wo riesige Potenziale bislang nicht genutzt werden.

Die Wirtschaftsweisen gehen darüber hinaus davon aus, dass sich mit dem IRA die Nachfrage nach „kritischen Rohstoffen“ erhöht. Vor allem für die Photovoltaik und für Batterietechnik werden unter anderem teure seltene Metalle benötigt. Deshalb hält das Quintett es für nötig, dass die EU-Staaten gemeinsam Lieferabkommen mit Ländern abschließen, wo diese Rohstoffe gewonnen werden.

Der IRA gewährt besonders hohe Steuergutschriften für Unternehmen, die Rohstoffe und Vorprodukte von heimischen Lieferanten oder aus Ländern beziehen, mit denen die USA Freihandelsabkommen haben. Deshalb schlägt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm vor, ebenfalls Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten voranzutreiben.