Engelbert Strauss wird Partner von NFL-Team Kansas City Chiefs – bald eine eigene Modelinie?

Biebergemünd. Wer am Dienstagabend am Fernseher genau hinschaute, konnte es schon erkennen: Während auf dem Platz Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 spielte, waren am Spielfeldrand die bekannten Werbebanden des Biebergemünder Bekleidungsunternehmen Engelbert Strauss zu sehen. Neben dem Strauss-Logo allerdings die Überraschung: Dort prangte auch das Logo des NFL-Teams Kansas City Chiefs. Am Mittwoch soll die neue mehrjährige Kooperation offiziell bekannt gegeben werden.

Seit etlichen Jahren baut Engelbert Strauss seine Werbepartnerschaften im Sportbereich konsequent aus. Kaum ein Sportgroßereignis geht heute ohne die Werbebanner mit dem charakteristischen Strauss-Logo über die Bühne. So wirbt Strauss nicht nur beim DFB-Pokal, sondern ist seit vergangenem Jahr auch offizieller Partner der UEFA Europa League und der neuen Europa Conference League.

Engelbert Strauss erster Partner eines NFL-Teams in Deutschland überhaupt

Nun folgt der nächste Coup des Biebergemünder Traditionsunternehmens: Am Dienstag gab das NFL-Team der Kansas City Chiefs eine mehrjährige Kooperation mit Engelbert Strauss bekannt. Das Unternehmen ist damit der erste Partner eines NFL-Teams in Deutschland überhaupt.

Für beide Seiten ist die Kooperation ein lohnendes Projekt: Die NFL wird in Deutschland immer beliebter. In der am Sonntag zu Ende gehenden Saison wurde erstmals ein offizielles NFL-Spiel in München ausgetragen. In der neuen Saison wird dann in Frankfurt gespielt – und das unter Beteiligung der Kansas City Chiefs.

Wir sind begeistert, dass Engelbert Strauss unser erster mehrjähriger Partner in Deutschland werden wird. Chiefs-Präsident Mark Donovan

Für die Kooperation hat sich Engelbert Strauss also nicht irgendein NFL-Team ausgesucht. Die Chiefs sind eines der erfolgreichsten und populärsten Teams der Liga in den vergangenen Jahren. Das Team um Superstarquarterback Patrick Mahomes und Kulttrainer Andy Reid gewann 2020 den Super Bowl. Auch dieses Jahr haben es die Chiefs ins Endspiel der NFL geschafft. Am Sonntag spielen sie gegen die Philadelphia Eagles. Und nicht nur in Biebergemünd werden dann sicherlich die Daumen gedrückt.

2019 gab Engelbert Strauss eine Kooperation mit den Rocklegenden von Metallica bekannt. © Quelle: Archiv GNZ

Engelbert Strauss will die Kooperation im Laufe des Mittwochs offiziell bekannt geben. Bereits am Dienstag haben die Chiefs ein Statement herausgegeben. Darin schreibt Präsident Mark Donovan: „Wir begrüßen Engelbert Strauss im Chiefs Kingdom und sind begeistert, dass Engelbert Strauss unser erster mehrjähriger Partner in Deutschland werden wird.“ Die Chiefs sehen die Kooperation als weiteren Baustein, um die NFL-Franchise in Deutschland künftig noch bekannter zu machen.

Nach Zusammenarbeit mit Metallica: Modelinie mit dem offiziellen Chiefs-Logo

Ein weiterer Aspekt der Kooperation: Engelbert Strauss erhält dadurch das Recht, eigene Produkte mit dem offiziellen Chiefs-Logo zu produzieren. Ein Bereich, in dem die Biebergemünder bereits Erfahrung mit internationalen Topstars haben: So brachte Strauss vor vier Jahren eine Bekleidungslinie mit der Kultband „Metallica“ heraus.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Gelnhäuser Neuen Zeitung“.