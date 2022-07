In einer neuen Raffinerie in der Hansestadt soll aus „dreckigem“ Brennstoff sauberer Wasserstoff werden. Wie das genau funktioniert und wie viel das neue Projekt des norwegischen Energieriesen Equinor kostet – ein Überblick.

Rostock. Das Milliarden-Projekt des norwegischen Gas-Konzerns Equinor und der Leipziger VNG AG klingt nach „Zukunftsmusik“. Im Grunde ist das Prinzip aber einfach – und könnte den Osten Deutschlands in wenigen Jahren unabhängig von Gas aus Russland, den USA oder auch Katar machen. Dabei soll der fossile, „dreckige“ Brennstoff dann in sauberen Wasserstoff umgewandelt werden – Energie für die Industriezentren des Ostens in Leuna, Leipzig und Eisenhüttenstadt, als Heizenergie für Berlin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum Wasserstoff?

Vorweg: Wasserstoff gilt als der Energieträger der Zukunft. Das Gas lässt sich ohne klimaschädliche Abgase und Nebenprodukte verbrennen – in Gasthermen daheim, in Brennstoffzellen in Lastwagen, Autos, Flugzeugen oder Zügen sowie in Industrieanlagen und auch Strom- und Wärmekraftwerken. Zudem kann Wasserstoff als Grundstoff für verschiedene andere chemische Endprodukte verwendet werden – für synthetische Kraftstoffe etwa, die so genannten E-Fuels.

Was genau planen die Norwegen?

Equinor will aus einem fossilen Brennstoff – aus Erdgas – in Rostock sauberen Wasserstoff machen. In der geplanten Raffinerie, einem „autothermen Reformierer“, wird aus dem „natürlichen“ Methan aus dem Nordsee-Boden Wasserstoff gewonnen. Allein die Raffinerie soll eine Milliarde Euro kosten, sagt Equinor. Größe: rund 20 Fußballfelder. Mindestens 100 neue Jobs wollen die Norweger schaffen. Wo genau in der Hansestadt (oder in einer Nachbargemeinde) gebaut wird, wird bis Anfang 2023 entschieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kommt das Erdgas nach Rostock?

Von Norwegen nach Deutschland gibt es bereits ein Pipeline-Netz. Das Gas, das auf Bohrinseln in der Nordsee gewonnen wird, wird im niedersächsischen Dornum angelandet und bei Emden in das europäische Hauptnetz eingespeist. „Wir wollen größtenteils die bestehende Infrastruktur nutzen, um das Gas nach Rostock zu leiten“, sagt Christian Roos, Sprecher des Gasnetzbetreibers VNG AG aus Leipzig. Ganz ohne neue Gas-Leitung an die Warnow werde es wohl aber nicht gehen, heißt es von Equinor. Wie viele zusätzliche Kilometer gebaut werden müssen, werde ebenfalls noch untersucht.

© Quelle: Benjamin Barz

Was passiert mit dem Wasserstoff?

Die Raffinerie von Equinor ist nur eines von vielen Wasserstoff-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern. Denn nicht nur die Norweger, sondern auch die Energiekonzerne EnBW (Stuttgart), RWE (Essen), RheinEnergie (Köln) und Rostock Port wollen im Rostocker Seehafen Wasserstoff produzieren – allerdings nicht aus Erdgas, sondern mit „grünem“ Strom aus Ostsee-Windparks. Gleiches plant ein Konsortium auch in Lubmin. Zusammen könnten die drei Projekte fast zwei Drittel des bisherigen Wasserstoffbedarfs in ganz Deutschland decken. Das wertvolle Gas soll dann über neue, bis zu 400 Kilometer lange Pipelines an die „Endverbraucher“ im Süden der Republik transportiert werden. Kosten dafür: noch offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fest steht bisher nur: Die Raffinerie und die neuen Netze sollen bis 2030 komplett fertig sein. Ein Fünftel des gesamten deutschen Wasserstoffbedarfs soll das Projekt decken.

Wer braucht den Wasserstoff?

In Berlin – so der Plan – könnten künftig Heizungen und Kraftwerke mit dem Stoff aus Rostock und Lubmin befeuert werden: grüne Wärme für Tausende Wohnungen. In Leuna benötigt die chemische Industrie Wasserstoff, in Eisenhüttenstadt die Stahlwerke und in Chemnitz ebenfalls die Großindustrie. Auch in Leipzig (unter anderem Porsche und BMW) ist Wasserstoff gefragt.

Wasserstoff, der nicht sofort benötigt wird, soll in Berneburg und Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) in riesigen Salzkavernen unter der Erde zwischengespeichert werden – „um Flexibilität und Versorgungssicherheit mit Wasserstoff zu gewährleisten“, so VNG-Sprecher Christian Roos.

Ein Erdgas-Wasserstoff-Projekt des norwegischen Konzern Equinor und der Leipziger VNG AG soll der Durchbruch bei der Energiewende im Osten sein. (Symbolfoto) © Quelle: Monika Skolimowska / dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was passiert mit dem CO2?

Sowohl bei der Erzeugung des Wasserstoffs aus Erdgas in der geplanten Rostocker Raffinerie als auch in der Industrie entstehen enorme Mengen CO2. Das Klimagas aber soll nicht mehr in die Atmosphäre entweichen – sondern genutzt werden. Equinor und VNG wollen das CO2 sammeln und verflüssigen. „Ein Großteil soll dann von Rostock aus mit Tankschiffen nach Norwegen gebracht werden“, sagt VNG-Sprecher Christian Roos.

Allein in Rostock würden rund zwei Millionen Tonnen des Klimagases anfallen. Zum Vergleich: Das entspricht dem CO2-Ausstoß eines neuen Autos, wenn es 21 Milliarden Kilometer zurückgelegt hat. Statt in die Atmosphäre wird es in die ehemaligen Erdgas-Lagerstätten unter dem Meer, unter der Nordsee gepumpt. Auch das CO2, das bei der Wasserstoffproduktion an der Warnow frei wird, soll so sicher entsorgt werden. „Ein Teil des CO2 wird auch in der Industrie benötigt – zur Herstellung von Carbon für Elektrochips oder auch für Autoreifen“, so VNG-Sprecher Christian Roos.