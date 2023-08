Erdgas wird billiger – aber nicht automatisch

Frankfurt am Main. Eine erfreuliche Nachricht für alle Verbraucher: Die Gaspreise sinken weiter. Fünf Prozent weniger sind vom 1. Oktober an drin. Das geht aus Berechnungen des Verbraucherportals Verivox hervor.

Der Hintergrund: Die Firma Trading Hub Europe (THE) hat zwei Umlagen auf null gesetzt. THE ist ein Gemeinschaftsunternehmen der großen Netzbetreiber, das eine zentrale Rolle beim Organisieren des deutschen Erdgasmarkts spielt. Voriges Jahr hatte THE Anfang Oktober die „Regelenergieumlage“ mit 0,57 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und die „Konvertierungsumlage“ (0,038 Cent) eingeführt.

130 Euro Entlastung für ein Einfamilienhaus

Beide Abgaben werden nicht von den Verbrauchern direkt bezahlt, sondern noch von Stadtwerken und anderen Versorgern. Diese zusätzlichen Kosten rechnen die Unternehmen aber in die Gastarife für private Haushalte ein. Seinerzeit gab es heftige Turbulenzen am Gasmarkt. THE sammelt mit den Umlagen Geld ein, um bei Versorgungsengpässen zusätzliches Erdgas bereitstellen zu können. Doch erstens blieben befürchtete Verwerfungen weitgehend aus und zweitens geht es inzwischen wieder deutlich ruhiger auf dem Gasmarkt zu.

Die Verivox-Experten haben errechnet, dass die baldigen Nullnummern bei den Umlagen einem Musterhaushalt mit Einfamilienhaus (Verbrauch 20.000 kWh pro Jahr) eine Entlastung von 130 Euro bringt. Bei einem Paar-Haushalt (12.000 kWh) sind es im Schnitt 78 Euro.

Allerdings erfolgen die Abschläge für die Verbraucher nicht automatisch, da die Umlagen von den Versorgern gezahlt werden, die alle ihre eigenen Tarif- und Beschaffungsstrategien haben. Aber: „Wir gehen davon aus, dass die Mehrheit der Anbieter diese Preissenkung weitergibt“, sagte ein Verivox-Sprecher. Die gesunkenen Abgaben sorgten vor Beginn der neuen Heizperiode für eine willkommene Entlastung, ergänzte der Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Nun könnten sich Neukundenangebote lohnen, bei denen die Änderungen bei den Umlagen in den aktuellen Tarifen bereits eingepreist sind.

Verbraucher sollten sich nach günstigen Verträgen umsehen

Generell machen auch Verbraucherschützer wie Ramona Pop, die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, derzeit Werbung dafür, dass sich die Leute nach günstigen Lieferverträgen umschauen. Der Gaspreis liegt für Neukunden nach Verivox-Berechnungen derzeit bei rund neun Cent pro Kilowattstunde. Das ist nicht mehr weit von den Werten vor dem Ukrainekrieg entfernt. Der Haushalt mit dem 20.000-KWh-Verbrauch zahlt aber im Schnitt derzeit noch immer 12,5 Cent. Bei einem Wechsel des Gaslieferanten könnten also rechnerisch rund 700 Euro pro Jahr gespart werden.

Vor einem Jahr waren es sage und schreibe noch 34 Cent pro Kilowattstunde gewesen. Aller Voraussicht nach werden die Tarife nicht mehr in diese Höhen schnellen. Allerdings ist im Großhandel zuletzt die Nervosität wieder gestiegen. Die Megawattstunde kostet dort mittlerweile wieder um die 37 Euro. Vor einigen Wochen waren es nur 26 Euro.

Die aktuellen Preissprünge haben damit zu tun, dass der europäische Markt inzwischen stark abhängig vom globalen Geschäft mit verflüssigtem Erdgas (LNG) ist – da reicht ein drohender Streik von Beschäftigten einer Verflüssigungsanlage in Australien, um weltweit Preisausschläge für LNG zu erzeugen. Handelt es sich um kurzfristige Phänomene, kommt bei deutschen Haushalten davon kaum etwas an. Anders würde es aussehen, wenn der nächste Winter ein harter wird. Allen Experten ist klar, dass längere Kälteperioden massive und dauerhafte Preiserhöhungen im Großhandel bringen können, die dann letztlich auch - mit zeitlicher Verzögerung - beim Kunden ankommen.