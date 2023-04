Erneuter Bahnstreik am Freitag: EVG gibt Details bekannt

Die Eisenbahngewerkschaft EVG will in den Verhandlungen mit deutschen Bahnunternehmen mehr Druck ausüben. Deshalb hat die Arbeitnehmervereinigung neue Warnstreiks für Freitag angekündigt. Erneut könnte der Bahnverkehr in weiten Teilen Deutschlands stillstehen.

Die Gleise am Rostocker Hauptbahnhof sind am frühen Morgen leer. Reisende müssen sich in den kommenden Tagen wieder auf Behinderungen einstellen, die Gewerkschaften planen neue Warnstreiks. (Symbolbild)

Berlin. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat erneute Warnstreiks im deutschen Bahnverkehr für Freitag angekündigt. Das erklärten die EVG-Tarifvorstände Cosima Ingenschay und Kristian Loroch am Mittwochmorgen in Berlin.

Die Gewerkschaft hat ihre Beschäftigten in rund 50 Bahnunternehmen zu einem Warnstreik am kommenden Freitag in der Zeit von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr am Vormittag aufgerufen. „Wir setzen ein deutliches Zeichen, dass wir nicht die Fahrgäste sondern die Unternehmen treffen wollen, indem wir diesmal zu einem zeitlich befristeten Warnstreik in den frühen Morgenstunden aufrufen. Dass wir zu diesem Mittel greifen müssen, haben allein die Arbeitgeber zu verantworten, die sich bislang konstruktiven Tarifverhandlungen verweigern“, sagte Ingenschay laut Mitteilung.

„Gegen Mittag müsste es möglich sein, dass der geordnete Betrieb wieder aufgenommen wird“, erklärte Ingenschay am Mittwoch vor Medienvertretern. „Wir gehen mit dem Streikrecht sehr verantwortungsvoll um“, betonte Loroch in der gemeinsamen Pressekonferenz. Die Verantwortung liege bei den Arbeitgebern.

Die EVG hatte bereits am Dienstag angekündigt, vor der nächsten Tarifrunde mit der Deutschen Bahn den Druck noch einmal erhöhen zu wollen. „Einige Arbeitgeber weigern sich nach wie vor, auf die von den Tarifkommissionen der EVG beschlossenen zentralen Forderungen einzugehen, andere legen Angebote vor, die weit von dem entfernt sind, was wir fordern“, schrieb die Gewerkschaft in ihrer Einladung zur Pressekonferenz.

Welche Auswirkungen kann der Streik am Freitag haben?

Kein einziger Zug werde in Deutschland am Freitag in der Zeit des Streiks fahren, kündigte Cosima Ingenschay an. „Es wird massive Auswirkungen geben.“ Die Gewerkschaftsvertreter räumten ein, dass sich die Menschen wohl auf die Arbeitsniederlegungen im Bahnverkehr einstellen können und die Auswirkungen damit relativ klein bleiben könnten. Ohnehin wolle man die Reisenden nicht treffen, betonte Kristian Loroch.

Und der anstehende Warnstreik am Freitag sei lediglich ein „Fingerzeig“, so der EVG-Tarifvorstand. „Mehrtägige Streiks können kommen“, kündigte Loroch an. „Wenn die Arbeitgeber nicht reagieren, dann laufen wir in neue Eskalationsstufe hinein.“ Zu diesem Zeitpunkt der Verhandlungen sei der halbtägige Warnstreik jedoch das „verhältnismäßigste Mittel“.

Was die EVG im Tarifstreit fordert

Die EVG fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr mindestens 650 Euro mehr im Monat oder zwölf Prozent mehr bei den oberen Einkommen. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit den rund 50 Unternehmen. Am Mittwoch trifft sich die Gewerkschaft mit dem Unternehmen Transdev.

Ob auch dieses Unternehmen am Freitag bestreikt werden soll, ließ die Gewerkschaft vorerst offen. Man wolle die Verhandlungsrunde am Mittwoch abwarten, sagte EVG-Tarifvorstand Cosima Ingenschay. Mit der Deutschen Bahn ist die nächste Runde für die kommende Woche angesetzt. Bei dem Konzern betreffen die Tarifverhandlungen gut 180.000 Beschäftigte.

So sieht das Angebot der Bahn aus

Die Deutsche Bahn zeigte sich zuletzt offen, den Schlichtervorschlag bei den Verhandlungen für den öffentlichen Dienst als Grundlage für die eigenen Gespräche zu übernehmen. Dieser sieht zunächst steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von 3000 Euro in mehreren Stufen vor.

Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden. Die EVG bewertete den Vorstoß als Provokation.

Wie die Verhandlungen bisher verliefen

Die Stimmung zwischen EVG und Bahn ist angespannt. Die Verhandlungen verliefen bisher recht konfrontativ. „Die Verhandlungen werden bislang ohne jede Form der Wertschätzung geführt. Zudem werden Angebote unterbreitet, die mit unseren Forderungen nichts oder nur wenig zu tun haben“, kritisierte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch.

Sie begannen Ende Februar in Fulda. Da Personalvorstand Martin Seiler bei diesem Termin kein Angebot vorlegte, beendete die Gewerkschaft die Gespräche nach rund zwei Stunden.

Zur zweiten Runde Mitte März legte der Konzern ein Angebot vor. Die Gewerkschaft sah darin aber keine Grundlage, um in Verhandlungen einzutreten. Entsprechend endeten auch diese Verhandlungen vorzeitig.

Es folgte Ende März ein großer Warnstreik-Tag, für den die EVG und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gemeinsam zu Arbeitsniederlegungen im Nah-, Regional- und Fernverkehr sowie an den Flughäfen aufriefen. Der Warnstreik legte den Fernverkehr der Bahn komplett lahm. Auch im Nah- und Regionalverkehr fuhr stundenlang kaum ein Zug. Chaos etwa auf den Autobahnen gab es nicht - weil vermutlich viele von zu Hause aus arbeiteten.

Für den Streik am Freitag habe es jedoch keine Abstimmungen mit Verdi gegeben, erklärte Loroch. Es sei „eher Zufall“, dass die Dienstleistungswerkschaft am Donnerstag und Freitag ebenfalls Flughäfen in Deutschland bestreike.

