Bier trinken für die Ukraine

Bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine braute der belgische Bierkonzern AB Inbev auch Bier im ukrainischen Tschernihiw. Jetzt stellt der Konzern das Bier in Belgien her – und will den Erlös spenden. RND-Kolumnist Damir Fras hat das Bier getestet. Wie es schmeckt, verrät er in der RND-Kolumne „Weltwirtschaft“.