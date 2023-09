Nicolas Schmit: „Es gilt jetzt, aus dieser Delle herauszukommen“

Was gut für Deutschland oder Spanien ist, ist auch gut für Europa, meint Nicolas Schmit. Der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration pocht im RND-Interview darauf, die gemeinsame europäische Perspektive zu stärken. Seit 2019 ist der gebürtige Luxemburger Kommissar bei Präsidentin Ursula von der Leyen. Bei einer Deutschland-Tour, bei der unter anderem Gespräche mit Lkw-Fahrern aus Gräfenhausen auf der Agenda standen, haben wir ihn in Frankfurt getroffen.

Herr Schmit, als EU-Kommissar haben Sie die wirtschaftliche Entwicklung der EU im Blick. Wie sehr besorgt Sie die Konjunkturschwäche in Ihrer größten Volkwirtschaft?

Eine solche Wirtschaftsflaute ist immer besorgniserregend, vor allem, wenn es um die größte Wirtschaft der Europäischen Union geht. Deshalb gilt es jetzt, aus dieser Delle herauszukommen. Ich glaube, dass die Voraussetzungen dafür gar nicht so schlecht sind. Jetzt ist es aber wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Welche wären das?

Wir müssen zunächst der Energiekrise entschieden begegnen. Und natürlich spielt da der Wandel in Richtung erneuerbare Energien eine große Rolle. Die Energiepreise müssen nach unten. Das ist besonders für das Industrieland Deutschland zentral. Wir brauchen schnelle Investitionen und niedrige Energiepreise.

Ein Vorschlag der deutschen Ministerpräsidenten ist ein Industriestrompreis. Wie stehen Sie dazu?

Zunächst einmal will ich betonen, dass die deutsche Industrie ja auch die Industrie der Europäischen Union ist. Die müssen wir festigen für die Zukunft und für den Wandel, den wir mit Blick auf den Klimaschutz durchlaufen. Wir müssen die Voraussetzungen für diesen Wandel schaffen und der Industrie genug Spielraum geben, sich darauf einzustellen – welche Lösungen das am Ende auch sein werden. Der Industriestrompreis wäre eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann.

EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration Nicolas Schmit Nicolas Schmit ist seit 2019 EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration. Der Luxemburger war jahrelang im diplomatischen Dienst tätig. Ab 2009 war er Arbeitsminister in Luxemburg. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler ist Mitglied der luxemburgischen Sozialdemokraten.

Noch zeigt sich der Arbeitsmarkt in Deutschland robust. Aber wird das auch so bleiben?

Zunächst hoffe ich, dass Deutschland relativ schnell aus dieser wirtschaftlichen Delle herauskommt. Aber möglich ist auch, dass der Arbeitsmarkt wahrscheinlich noch etwas an Dynamik verlieren wird. Andererseits ist die demografische Entwicklung so, dass wir keinen drastischen Einbruch auf dem Arbeitsmarkt befürchten müssen.

Der demografische Wandel verändert den Arbeitsmarkt in der gesamten EU. Was muss passieren, damit wir angemessen vorbereitet sind?

Wir sind ja schon mittendrin und müssen deshalb schnell handeln. Der Zeitfaktor ist hier entscheidend. Der Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung. Eine Sache, die wir direkt angehen müssen, sind Ausbildungen: Wir brauchen eine gute Ausbildung für jede und jeden.

Das muss oberste Priorität haben. Auch in Deutschland gibt es zigtausend junge Menschen, die die Schule verlassen und keine Ausbildung haben. Sie haben es dann schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wir müssen auch alles dafür tun, Schulabbrüche zu vermeiden. Natürlich ist das nicht immer einfach, aber es ist eine Investition in die Zukunft, die absolut notwendig ist. Und die auch konkrete wirtschaftliche Auswirkungen hat.

Welche Rolle spielen die Betriebe dabei, dass Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben?

Es ist die Verantwortung der Unternehmen, die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass sich Jugendliche auch angesprochen fühlen – und bis zum Ende der Ausbildung bleiben. Das war bisher nicht immer der Fall. Es gibt aber noch andere Dinge, die beim Blick auf den Fachkräftemangel passieren müssen.

Welche denn?

Schauen wir uns die Beschäftigungsquote der Frauen an. Die hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren zwar sehr verbessert. Betreuung sollte nicht alleine die Verantwortung der Frauen sein, aber viele Frauen arbeiten Teilzeit, weil sie keine guten Lösungen finden, um ihre Kinder zu betreuen. Wir sollten den Frauen die Möglichkeiten bieten, mehr zu arbeiten, wenn sie das wollen. Das gilt im Übrigen auch für andere europäische Länder.

Welche Hebel gibt es noch, um das Fachkräfteproblem in den Griff zu bekommen?

Ohne eine Öffnung nach außen wird es nicht gehen. Wir brauchen Menschen aus Drittstaaten und eine legale, organisierte Migration. Damit muss auch eine Integration einhergehen, und zwar nicht nur in den Arbeitsmarkt, sondern auch in die Gesellschaft. Die Bundesregierung unternimmt da schon große Anstrengungen, und auch auf EU-Ebene will die Kommission neue Wege gehen. Gerade arbeiten wir an einem Talentpool, bei dem alle EU-Länder einbezogen werden. Europäische Zusammenarbeit in diesem Bereich hilft allen Ländern.

Der Arbeitsmarkt wird sich auch durch den Einsatz von KI stark verändern. Wie blicken Sie auf die Entwicklung?

Gerade was Arbeitsplätze angeht, sehen viele in künstlicher Intelligenz eine Gefahr. Ich begreife sie aber eher als Chance, die uns hilft, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass wir Menschen ausbilden müssen, um mit diesen neuen Technologien umzugehen. Einige Jobs werden sich sehr verändern – und das müssen wir schon bei den Ausbildungen mitdenken.

Ein Stahlarbeiter steht vor einer glühenden Roheisenpfanne. Wie sehr wird sich der Arbeitsmarkt durch den Einsatz von KI verändern? © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Können Sie die Sorge verstehen, dass einige Jobs ganz wegfallen oder sich die Arbeitswelt zu stark verändert?

Bei jedem technologischen Wandel fallen Jobs weg, aber es werden auch viele neue Jobs geschaffen. Manche davon kennen wir jetzt noch gar nicht. Natürlich besteht bei vielen Menschen die Angst, dass ihr Job wegfällt. Deshalb müssen wir ihnen klare Perspektiven aufzeigen. Das ist ja auch bei denjenigen so, die in der Kohleindustrie arbeiten. Sie wissen, dass ihre Jobs irgendwann wegfallen. Deshalb muss es um Perspektiven und Umschulungen gehen. Wir müssen dabei aber immer daran denken, die Menschen mitzunehmen.

Wie kann das gelingen?

Diese massive Transition, die vor uns liegt, muss sozial gestaltet sein. Ich glaube, es gibt in der Gesellschaft das Gefühl, dass es nicht immer so gerecht zugeht. Das sollten wir ernst nehmen. Wir müssen den Menschen die Angst vor der Transformation nehmen.

Auch die Automobilindustrie ist ein gutes Beispiel: Da brauchen wir ebenfalls Umschulungen und müssen Perspektiven für gut bezahlte Arbeitsplätze mit guten Arbeitsbedingungen aufzeigen. Es ist aber auch wichtig, dass wir in die Batterieproduktion und in die Technologie investieren. Dann bin ich auch zuversichtlich, dass Europa seine moderne und starke Automobilindustrie behalten wird.

Müsste Europa generell stärker auf eigene Technologien setzen und mehr in eine Art europäisches Silicon Valley investieren?

Nun, wir haben ja schon eigene Silicon Valleys, beispielsweise in Sachsen oder Baden-Württemberg. Aber natürlich müssen wir europaweit mehr in Technologien investieren, gerade in KI. Die Amerikaner investieren Milliarden! Wir dürfen in diesem Bereich nicht einfach abgehängt werden. Ich denke da nicht nur an die Amerikaner, sondern auch an die Chinesen, Japaner oder Koreaner, die in den KI-Bereich enorm viel investieren. Insgesamt müssen wir da viel europäischer denken. Denn was gut für Deutschland oder Spanien ist, ist ja auch gut für Europa. Wir haben einen Binnenmarkt und gemeinsame Interessen, deswegen müssen wir die europäische Perspektive stärken.

In Deutschland wird über den Aufstieg rechter Parteien und die Auswirkungen auf den Standort und den Arbeitsmarkt diskutiert. Zu Recht?

Ja, und ich würde das sehr ernst nehmen. Das Erstarken rechter und teilweise rechtsextremer Kräfte ist eine reale Gefahr für den Standort. Gerade was den Bedarf an Arbeitskräften aus Drittstaaten angeht, schadet man sich damit selbst, das muss den Leuten bewusst sein.

Es ist eine Gefahr für den Wohlstand in Deutschland, aber auch anderswo in Europa, wo sich solche Kräfte sammeln. Auch mich betrübt diese Entwicklung. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir eines Tages nicht mehr darüber sprechen, wie wir ganz im Sinne Willy Brandts die Demokratie in Europa ausweiten können, sondern ob wir sie verteidigen müssen.