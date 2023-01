Krisenhilfen in der EU: Deutschland gewährt mit Abstand größte Staatshilfen

Die Sporthalle an der Scharnhorststraße in Wahlstedt ist ideal, um große Fußball-Hallenturniere auszurichten. Der Raiba-Leezen-Cup zählt zu den beliebtesten im Kreis Segeberg. In der 29. Auflage ist der Titelverteidiger nicht dabei. Der SV Todesfelde startet als Favorit in das Turnier.