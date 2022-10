EU-Staaten billigen achtes Sanktionspaket gegen Russland – Weg frei für Preisdeckel auf Ölimporte

So will die Universität Kiel Energie sparen

Die Raumtemperaturen sollen um zwei Grad sinken, ein Aufruf zu 40 Prozent Homeoffice, kaltes Wasser beim Händewaschen und etliche Eingriffe in die Planungen von Laboren bis hin zu Tagungen: So will die Christian-Albrechts-Universität in dieser Energie-Krise den Verbrauch senken. Zunächst einmal um 20 Prozent – aber da kann noch viel mehr kommen.