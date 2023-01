Die Grenzen der Vertragsfreiheit

Kitas in Henstedt-Ulzburg: Wie Jan Schmeling Fachkräfte gewinnen will

Nach elf Monaten ohne pädagogischen Leiter hat der Eigenbetrieb Kita in Henstedt-Ulzburg einen neuen zweiten Verantwortlichen: Jan Schmeling. Der Kaltenkirchener war vorher in Hamburg tätig. Hier verrät er, wie er Fachkräfte gewinnen will.