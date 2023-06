Eurobike: Wie eine Boombranche unter Wachstumsschmerzen leidet

Frankfurt am Main. Der Verkehr auf der Eurobike-Teststrecke dürfte ein Indikator für die Zukunft des Fahrrads sein. Grob geschätzt waren am Mittwoch 80 Prozent der dort erprobten Zweiräder mit Elektroantrieb ausgestattet. Die restlichen muskelbetriebenen Velos (Bio-Bikes) wirkten auf dem Frankfurter Messegelände fast schon wie Exoten. Doch nicht nur der Boom bei den Stromern hält nach den Worten von Kevin Mayne, Chef des Verbandes Cycling Industries Europe (CIE), an. Die Branche wachse insgesamt. In Europa kämen jedes Jahr sieben Prozent mehr Radfahrer hinzu. Das heißt aber nicht, dass Hersteller und Händler, die sich derzeit auf der Branchenmesse in Frankfurt treffen, in einer unbekümmerten Bergauffahrt unterwegs sind. Wachstumsschmerzen sind deutlich spürbar.

In der EU plus Großbritannien wurde im vergangenen Jahr nach den Daten der Konförderation der europäischen Fahrradindustrie (Conebi) mit Bio- und E-Bikes ein Umsatz von 21,2 Milliarden Euro gemacht. Das ist ein Plus zum Vorjahr von 7,4 Prozent. Zugleich ging aber die Zahl der verkauften Räder um gut neun Prozent auf 20,3 Millionen zurück. Geringere Stückzahl, höhere Erlöse: Das geht nur mit gestiegenen Preisen. Diese waren dann auch zugleich der Grund für die Kaufzurückhaltung vieler Kunden. Da hat nach Einschätzung von Experten zudem die Teuerung in vielen anderen Sektoren - insbesondere bei der Energie - hineingespielt.

Eine weitere Professionalisierung sei nötig

Die Branche hat es aber zudem mit einem hausgemachten Problem zu tun, das noch immer nachwirkt. Während der Pandemie stieg die Nachfrage nach Rädern so rasant wie wohl niemals zuvor, auch weil sie als das Verkehrsmittel galten, das Infektionen verhindert. Zugleich sorgte aber Covid dafür, dass der Nachschub mit Rädern und Komponenten heftig ins Stocken kam. Mit der Folge, dass Hersteller und Händler orderten, als gäbe es kein Morgen. Laufräder, Schaltungen und Bremsen, aber auch die dazu gehörigen Rahmen werden zum allergrößten Teil in Asien gefertigt – in Europa wird vielfach bestenfalls noch zusammenmontiert. Als sich dann die Lieferketten wieder einrenkten, kamen Lieferungen in rauen Mengen. Deborah Wu vom Kettenhersteller KMC Global, spricht denn auch von einer „Bestandsflut“, die Herausforderungen darstelle. Es gab teils massive Preissenkungen, Hersteller rutschten sogar in die Insolvenz, und die Schnäppchenjagd ist noch immer nicht beendet.

CIE-Chef Mayne sieht indes positive Entwicklungen: „Wir sitzen am Strategietisch.“ Er meint damit: Vielen in der Branche ist klargeworden, dass überhasteter Aktivismus kontraproduktiv gewirkt hat. Er hält gleichwohl eine weitere Professionalisierung für nötig, so sei derzeit die Marktentwicklung nur schwer vorhersagbar, auch weil es schlicht an Daten über das Marktgeschehen fehle.

Der Trend geht zum E-Bike

Offensichtlich ist allerdings nicht nur auf dem Eurobike-Testgelände der Trend zum elektrischen Antrieb. Die Zahl der verkauften Exemplare stieg 2022 um neun Prozent. Die Produktion in Europa ging sogar um fast ein Fünftel nach oben. Unübersehbar sind auf der Eurobike die sogenannten SUV-Fahrräder: Eher wuchtige Modelle mit dicken Akkus im Unterrohr, die sowohl für die Stadt als auch fürs Gelände geeignet sind.

Und dann sind da natürlich auch die Lastenräder in zahlreichen Spielarten, was von Insidern als der wichtigster Trend auf der Eurobike `23 betrachtet wird. Etwa ein knallgelbes Zustellfahrzeug der Post, das aussieht wie ein Lieferwagen, der auf radwegtaugliche Dimensionen geschrumpft ist. Das deutet daraufhin, worum es geht: Cargobikes sollen eine wichtigere Rolle bei urbanen Transporten übernehmen. Zu den Hinguckern auf dem Messegelände zählt ein Prototyp, der das Cargobike mit einem geländegängigen Rennrad (Gravelbike) vermählt. Der schwedische Hersteller GingKo hat es gebaut, der nagelneue E-Antrieb kommt vom deutschen Autozulieferer Brose. „Das ist für Bike-Packer gedacht“, heißt es am Brose-Stand. Also für Leute, die mit Gepäck große Strecken bewältigen. „Vielleicht so was wie Frankfurt-Marseille.“

Es fehlen mehrere Milliarden Euro

Conebi-Geschäftsführer Manuel Marsilio jedenfalls sieht die Stromer als die Zugmaschinen der Branche, was zu einem insgesamt positiven Markttrend führe. Mehrfach nannten er und Mayne am Mittwoch die Zielgröße von 30 Millionen verkauften Rädern im Jahr 2030 in Europa, das wäre eine stolze Steigerung um fast 50 Prozent im Vergleich zu 2022. Der hiesige Branchenverband ZIV erwartet denn auch, dass dieses Jahr erstmals mehr E-Bikes als Bio-Bikes verkauft werden. Doch zugleich wurden von Marsilio und Mayne die kritischen Punkte benannt, die zum Erreichen des Ziels bewältigt werden müssen. Es gelte, Lieferketten zu verbessern, mehr Produktion wieder nach Europa zu verlegen, Nachhaltigkeit stärker zu beachten.

Und Wu mahnte, die Bedürfnisse der Generation Z nicht zu vergessen, die bei der Fahrradnutzung Leasing-, Abo- und Sharing-Konzepte wolle, was wiederum auch eine stärkere Digitalisierung bedeute. Wie all die Innovationen zu stemmen sind? Mayne macht darauf aufmerksam, dass dringend Kapital gebraucht werde. Es fehlten derzeit mehrere Milliarden Euro. Was ihm aber noch größere Sorgen bereitet: die Batterien für die vielen E-Bikes. „Die Rohstoffe sind knapp und vieles geht in Richtung Auto“, so der Fahrrad-Lobbyist. Es werde schwer, sich dagegen zu behaupten. Hier müsse es auch Hilfe von der EU geben.