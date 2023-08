Solarindustrie macht Druck für Förderung

Hannover. An Ankündigungen für die Förderung der europäischen Solarindustrie hat es nicht gefehlt, doch unterm Strich kommt bei den Unternehmen bisher wenig an. Der Hersteller Meyer Burger zieht Konsequenzen: Die geplante Expansion in Europa rückt nach hinten, die USA haben jetzt Vorrang. Gleichzeitig warten aber auch Konkurrenten auf den Einstieg – wenn die Bedingungen hier passen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt hat in der Vergangenheit schon mehrmals die Bedingungen in Europa kritisiert. „Europa ist momentan kein guter Ort, um in die Solarindustrie zu investieren“, sagte er im Juni dem „Handelsblatt“. Meyer Burger mit Hauptsitz in der Schweiz ist das einzige Unternehmen, das in Europa nicht nur Solarmodule montiert, sondern auch industriell die Zellen dafür herstellt. Vor zwei Jahren startete die Produktion in Bitterfeld-Wolfen.

Meyer Burger verlegt Kapazitäten nach Colorado

Der Green Deal der EU, der auch den Ausbau der Solarindustrie zum Ziel hat, sei „sicher gut gemeint“, bringe der Industrie aber nichts, sagte Erfurt. In Deutschland sind zwar inzwischen Mittel im Klimafonds eingeplant, aber konkrete Förderbedingungen stehen noch nicht fest. Die USA dagegen hätten mit dem Subventionsprogramm Inflation Reduction Act schon 2022 „vehement reagiert“, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbilanz von Meyer Burger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So plant das Unternehmen nun den Bau einer Fabrik in Colorado „mit höchster Priorität“. Der Ausbau in Deutschland rückt nach hinten: „Zu diesem Zweck werden Produktionsanlagen aus Deutschland umgeleitet, in die USA verfrachtet und in den kommenden Quartalen montiert.“ Sie seien ursprünglich für den Ausbau des Standorts Thalheim in Bitterfeld-Wolfen vorgesehen gewesen. Im Moment bestehe hier „kein Anreiz mehr, weitere Kapazitäten aufzubauen“. Das Unternehmen sieht das allerdings nur als Aufschub und will auch in Europa weiter wachsen.

Die europäische Solarindustrie ist über die Jahre zusammengeschrumpft und immer mehr durch billige chinesische Anbieter verdrängt worden. Dort hat der Staat die Industrie mit Milliardensubventionen hochgezogen, sie dominiert nun von den Rohstoffen bis zum fertigen Modul den Weltmarkt. Meyer Burger wirft der Konkurrenz einen Verkauf unter den Herstellkosten vor.

Sachsen will Solarindustrie mit europaweitem Bündnis ausbauen China dominiert aktuell den weltweiten Markt der Fotovoltaikanlagen. Auch in Deutschland stammt ein Großteil der Anlagen aus China. Das Bundesland Sachsen will das ändern – und strebt dafür ein neues Bündnis in ganz Europa an. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Habeck will „energiepolitische Souveränität“ stärken

So sind es bisher vor allem chinesische Konzerne, die von der stärkeren Nutzung der Solarenergie in Europa profitieren. Am Mittwoch erst hat die Bundesregierung ihr „Solarpaket“ vorgestellt, das den Aufbau neuer Solaranlagen voranbringen soll. Das Material dafür wartet bereits in niederländischen Lagerhäusern: Laut einer Studie des norwegischen Analysehauses Rystad Energy sind chinesische Solaranlagen weit über den aktuellen Bedarf hinaus nach Europa verschifft worden und lagern mittlerweile in niederländischen Häfen. Dort würden bereits Garagen angemietet, weil die Lagerhäuser voll seien, berichtete Rystad-Experte Marius Bakke jüngst in einer Veranstaltung des Investmenthauses Jefferies.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entsprechend sind die Preise unter Druck. „Wie alle europäischen Hersteller stand Meyer Burger im ersten Halbjahr unter dem Einfluss der Angebotspolitik chinesischer Anbieter“, heißt es beim, Unternehmen. Diese „fluteten“ den europäischen Markt. Meyer Burger steckte im ersten Halbjahr tief in den roten Zahlen.

Bei den Schweizern hofft man nun ebenso wie im Rest der Industrie auf ein Projekt, das Habeck im Juni gestartet hat: In einem sogenannten Interessenbekundungsverfahren sollen sich Firmen melden, die eine Fertigung in Deutschland aufbauen wollen und dafür ein Förderung brauchen. Der Wirtschaftsminister will damit „nicht nur unsere technologische, sondern auch unsere energiepolitische Souveränität“ stärken. Er will damit die gesamte Wertschöpfungskette vom Silizium bis zum Solarmodul absichern.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Hohe Energiepreise blieben ein Problem

Laut „Handelsblatt“ haben sich mehrere Unternehmen beworben, unter anderem ein Konsortium von Heckert Solar, Wattkraft und Interfloat. Die drei Firmen wollen demnach zusammen 90 Prozent der Wertschöpfungskette für Solarmodule in Deutschland etablieren und schätzen die Investition auf zwei Milliarden Euro. Den Großteil soll der Bund übernehmen. Zu den Bewerbern für das Förderprogramm zählen angeblich auch chinesische Anbieter wie der Marktführer Longi, die über Fabriken in Europa nachdenken.

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) begrüßt Habecks Pläne, mit dem Interessenbekundungsverfahren habe er „einen ersten Schritt“ getan. Auch Meyer Burger wolle schließlich die Kapazität hier weiter ausbauen, sagte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. „Gemeinsam mit dem Unternehmen setzen wir uns derzeit dafür ein, dass auch in Deutschland der industriepolitische Rahmen verbessert wird, um diese Investition im harten internationalen Standortwettbewerb attraktiv zu machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Meinung von Branchenkennern werden Investitionszuschüsse allerdings nicht genügen, denn die hohen Energiepreise blieben ein Problem. Auch dafür würden Subventionen gebraucht, wenn man gegen chinesische Konkurrenz bestehen wolle, sagte Rystad-Experte Bakke: „Es genügt nicht, eine Fabrik zu kaufen und zu sagen: Los gehts, fangt an zu produzieren.“