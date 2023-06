„Wir wollen Taten sehen“: Europäische Unternehmen blicken immer skeptischer nach China

Peking. Jens Eskelund steht erst wenige Wochen an der Spitze der europäischen Handelskammer, doch schon jetzt lanciert der Däne die wohl brisanteste Umfrage in der Geschichte der Wirtschafts­vertretung. „Noch nie in den letzten zwei Jahrzehnten war das Unternehmer­vertrauen unserer Mitglieder derart niedrig“, sagt der 53-Jährige am Mittwoch bei der Präsentation des Papiers. Die im Frühjahr erhobenen Daten unter 570 Firmen sind niederschmetternd: Trotz des erst kürzlich beschlossenen Endes der rigiden „Null Covid“-Maßnahmen lässt sich keinerlei Euphorie erkennen – ganz im Gegenteil.

Eine Rekordzahl von 64 Prozent der befragten Firmen gab an, dass es in China mittlerweile mühseliger geworden sei, Geschäfte zu betreiben. Fast ebenso viele Firmen beklagten, dass sie wegen des schlechten Marktzugangs oder regulatorischer Hürden Geschäfts­möglichkeiten verpasst haben. Und 11 Prozent haben bereits Investitionen aus China abgezogen.

Nur noch 55 Prozent der Firmen blicken optimistisch in die Zukunft

Besonders bemerkenswert ist, dass die Zuversicht der Firmen selbst im Vergleich zum katastrophalen Lockdown­vorjahr noch einmal gesunken ist: Nur noch 55 Prozent blicken optimistisch in die Zukunft, 6 Prozent weniger als 2022.

Das empirische Stimmungs­barometer steht damit im diametralen Gegensatz zu den Äußerung des chinesischen Premier­ministers Li Qiang, der derzeit bei seinem Deutschland-Besuch von der wirtschaftlichen Erholung der Volks­republik spricht und um ein „business as usual“ wirbt. „Eine Charme­offensive ist schön und gut. Doch was wir brauchen, sind nicht nur Reden. Wir wollen Taten sehen“, sagt Carlo D’Andrea vom Lokalbüro der Handels­kammer in Shanghai.

Geopolitische Risiken und Diskriminierung von europäischen Unternehmen

Tatsächlich hat die Attraktivität des chinesischen Marktes deutlich nachgelassen: Die größte Sorge der Unternehmen ist die Konjunktur­eintrübung in China, erst dann folgen die globale Wirtschafts­lage und die sich verschärfenden Handels­kriege. Die Probleme sind dabei vor allem hausgemacht: Firmen berichten von Diskriminierung gegenüber chinesischen Staats­unternehmen, intransparenten Regularien und willkürlichen Inspektions­besuchen der Behörden. All dies führt dazu, dass 26 Prozent aller Befragten glauben, dass sie „niemals“ eine bedeutsame Marktöffnung in China erleben werden.

Und natürlich drohen weiter die geopolitischen Risiken, für die die Unternehmen seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein geschärftes Bewusstsein haben. Denn Staatschef Xi Jinping besteht nach wie vor darauf, dass er sich bei der Taiwan-Frage das Recht vorbehalten will, notfalls auch militärische Mittel einzusetzen.

„Wir haben einen Exodus von Expats aus Shanghai gesehen“

Das von der EU-Kommissions­präsidentin Ursula von der Leyen propagierte Konzept des „De-Risking“ – Risiko­minderung durch den Abbau kritischer Abhängigkeiten – soll die europäische Wirtschaft für den Ernstfall rüsten. Dass die chinesische Regierung darauf ablehnend reagiert, ist geradezu ironisch. Denn wie Kammer­präsident Jens Eskelund herausstellt, verfolgt die Regierung in Peking schließlich bereits seit Jahren bereits eine solche Strategie, nur nennt sie es eben „Selbst-Autarkie“ oder „duale Zirkulation“.

Schlussendlich leiden die europäischen Unternehmen weiterhin darunter, trotz der gut dotierten Expat-Verträge internationale Talente nicht ausreichend für einen Umzug nach China begeistern zu können. Sowohl die französischen als auch die deutschen Konsulate berichten davon, dass auch nach dem Ende von „Null Covid“ ihre Bürger weiter das Reich der Mitte verlassen würden. „Wir haben einen Exodus von Expats aus Shanghai gesehen“, sagt Carlo D’Andrea vom dortigen Lokalbüro in der internationalsten Stadt des Landes. Doch „international“ ist ein relativer Begriff, wenn es um China im Jahr 2023 geht: „Wir schätzten, dass wir insgesamt im Land weniger als 60.000 Europäer sind. Damit passen wir locker ins Pekinger Nationalstadion“, sagt Eskelund.