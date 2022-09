Worüber Queen Elizabeth II. in Kiel und auf Gut Schierensee hinwegsah

Auch wenn der Ehemann von Queen Elizabeth II. Wurzeln in Schleswig-Holstein hatte – ihre Besuche in Norddeutschland waren rar. Einmal pausierte sie mit Prinz Philip kurz an der Schleuse in Kiel-Holtenau, das zweite Mal weilte sie mehrere Stunden in Kiel und auf Gut Schierensee. Dabei kam es zu einer kuriosen Situation.