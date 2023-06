Eventim: Wie die Böhmermann-Show den Kurs zum Abstürzen brachte

Mit dem Showgeschäft kennt sich CTS Eventim eigentlich aus. Der Freitagabend hat den Ticketverkäufer und Konzertveranstalter dann aber wohl doch kalt erwischt. Jan Böhmermann zerpflückte in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ die Geschäfte des Bremer Unternehmens und seines Chefs und Großaktionärs, Klaus-Peter Schulenberg. Der Titel sagte es eigentlich schon: „Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium.“ Böhmermann beschrieb die Macht des Unternehmens in der Branche und warf ihm überhöhte und intransparente Ticketgebühren vor. Den Gewinn des vergangenen Jahres erklärte er nicht zuletzt mit Corona-Hilfen in dreistelliger Millionenhöhe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genau genommen zählte Böhmermann Gründe auf, die Eventim-Aktien zu kaufen: „Es ist kein Geheimnis, dass CTS Eventim eine starke Marktstellung hat, die hohe Margen ermöglicht“, sagt Volker Bosse, Analyst bei der Baader Bank. „Für Konsumenten und Künstler mag das nicht optimal sein. Aus Anlegersicht sichert es hohe Erträge.“

„Die Kursreaktion ist durchaus ungewöhnlich“

Kaum öffnete am Montag danach die Börse, fanden sich allerdings genug Aktienbesitzer, die das anders sahen: Die Aktie, am Freitag noch 71 Euro wert, rutschte und kam im Lauf des Tages nicht mehr wirklich auf die Füße. Am Abend stand der Kurs bei 65 Euro und damit knapp 9 Prozent im Minus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Kursreaktion ist durchaus ungewöhnlich“, sagt Bosse. „Ich hätte zumindest eine schnellere Gegenreaktion erwartet.“ Doch am Dienstag ging es weiter abwärts. Bis zum Nachmittag rutschte der Kurs unter 60 Euro – ein weiteres Minus von 7 Prozent. Auf dem Papier hat CTS Eventim damit innerhalb von zwei Tagen mehrere hundert Millionen Euro an Wert verloren. Bosse, der wie andere Analysten das Papier zuletzt zum Kauf empfohlen hatte, rätselt über die Motive der Anlegerinnen und Anleger. Dass ein Showmulti wie Eventim für andere in der Branche problematisch sein könne, verstehe er zwar. Aus Sicht von Aktionären, die an Wachstum und Gewinn beteiligt sein wollten, sei es aber eine gute Strategie.

„Anleger suchen immer Firmen mit einer gesicherten Marktposition, sozusagen einem Burggraben“, sagt Bosse. „Den hat CTS Eventim.“ Allerdings hat Schulenberg ihn auch mit aller Konsequenz ausgehoben. Der mittlerweile 72-Jährige betrieb schon als Wirtschaftsstudent in Bremen nebenbei eine eigene Veranstaltungsagentur. CTS Eventim hat ihn zum Milliardär gemacht: Knapp 40 Prozent der Aktien gehören Schulenberg.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ticketmaster und Eventim teilen sich den Markt auf

Das Unternehmen ist in Deutschland mit Abstand Marktführer und hat europaweit nur einen Konkurrenten zu fürchten: Der US-Konzern Life Nation mit der Marke Ticketmaster ist der zweite große Anbieter. Beide teilen sich den Markt praktisch in einem Duopol auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch an Ticketmaster gibt es zunehmend Kritik, denn die Konzerne nutzen alle Möglichkeiten von Integration und Digitalisierung, um ihre Erlöse zu maximieren. So werden Tickets für Großereignisse inzwischen nach aktueller Nachfrage bepreist: Je schneller sie über die Portale weggehen, desto teurer wird es für die Fans, die noch eins ergattern wollen. Für Topstars kann der Preis dann auch mal in die Tausende gehen.

Was die Fans in Rage bringt und Stars manchmal in Erklärungsnot, sieht Analyst Bosse nüchtern durch die Börsenbrille. Vielleicht fürchteten manche Anleger jetzt einen Imageschaden für das Unternehmen, aber grundsätzlich bleibt er dabei: „Das ist nicht verboten, sondern zeigt den Erfolg.“