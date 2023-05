EVG macht Deutscher Bahn schwere Vorwürfe: „DB AG will den Tarifkonflikt weiter anheizen“

Frankfurt am Main. Hinter den Kulissen des Bahn-Tarifkonflikts gibt es unerwarteten Ärger. Der Arbeitgeber­verband AGV Move hat auch Gespräche mit der Lokführergewerkschaft GDL geführt. Sie fanden ausgerechnet vorigen Mittwoch statt, als die Verhandlungen mit der konkurrierenden Eisenbahnergewerkschaft EVG abgebrochen wurden. Die EVG fühlt sich brüskiert und übt massive Kritik an der Deutschen Bahn (DB).

Der Staatskonzern ist in der aktuellen Auseinandersetzung der mit Abstand wichtigste Akteur auf der Arbeitgeberseite – DB‑Personalchef Martin Seiler ist zugleich auch Vorstands­vorsitzender der AGV Move, und er gehört zu ihrem Präsidium.

Kristian Loroch, Verhandlungsführer der EVG, ist sich sicher, dass die Verhandlungsrunde mit seiner Organisation am vorigen Mittwoch aus anderen Gründen als angegeben, beendet wurde. Er sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Der Deutschen Bahn war es wichtiger, unsere gewerkschaftliche Konkurrenz über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit der EVG zu informieren, statt mit uns zu verhandeln. Ein solches Verhalten ist ein bisher noch nicht da gewesener Affront und macht ein weiteres Mal deutlich, dass die DB AG den Tarifkonflikt weiter anheizen will, statt nach Lösungen zu suchen.“

In den sozialen Medien finde sich das Foto eines strahlenden Hauptgeschäftsführers, der damit prahle, wie wichtig und harmonisch doch die Gespräche mit der GDL waren, die am Tag des Verhandlungsabbruchs geführt wurden. Gemeint ist Florian Weh, er ist bei der AGV Move für Tarifverhandlungen zuständig.

Der Platz des Hauptgeschäftsführers, der von Martin Seiler und weiterer Vertreter aus der Delegation der Deutschen Bahn wäre unzweifelhaft am Verhandlungstisch in Fulda gewesen, so Loroch weiter. Fulda war der Ort der gescheiterten Verhandlungen mit der EVG, die sich auf einen Marathon eingestellt hatte, da die DB angekündigt habe, verhandeln zu wollen, „bis weißer Rauch aufsteigt“. Seiler hatte nach dem Ende der Gespräche mit der EVG am Mittwoch­vormittag der EVG vorgeworfen, sie weigere sich kategorisch, inhaltlich zu verhandeln. Er fügte hinzu: „Stattdessen droht sie mit Streiks. Das ist weder sinnvoll noch nachvollziehbar.“

Loroch sieht nun eine „enorme Belastung für die weiteren Verhandlungen“, da der EVG die Schuld für den Verhandlungsabbruch in die Schuhe geschoben werde, obwohl die DB wegen anderen, bereits vereinbarten Terminen gar nicht weiterverhandeln wollte.

Beide Seiten müssten ehrlich miteinander umgehen. „Das ist hier nicht der Fall. Der Arbeit­geber lässt seine Maske fallen“, so der EVG‑Verhandlungsführer. Die bereits vorhandenen Risse in der Sozialpartnerschaft würden immer tiefer. Die Deutsche Bahn brüskiere nicht nur die Mitglieder der EVG‑Tarifkommission, sondern auch ganz bewusst alle Beschäftigten. „Für die DB AG als Arbeitgeber ist das ein ganz schlechter Stil, den sich unsere Mitglieder nicht bieten lassen werden“, erklärte Kristian Loroch.

Im Internet kursierte schon Ende voriger Woche ein Aushang der GDL, dem zu entnehmen ist: „Am 26. April hat die GDL dem AGV Move im Rahmen eines Gesprächs in Berlin ihre Forderung nach Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie erläutert.“ Weiter heißt es dort: „Zwar hat die Tarifrunde noch nicht begonnen, aber erste Positionen sind ausgetauscht.“ Die Tarifverträge mit der GDL laufen noch bis zum 31. Oktober 2023.

In einem Tweet der AGV Move, der dem RND vorliegt, heißt es: „Nach dem Tarifeinheitsgesetz (TEG) hat jede Gewerkschaft im Betrieb ein Recht auf Anhörung ihrer Vorstellungen und Forderungen zu Tarifverhandlungen, die mit anderen Gewerkschaften aufgenommen wurden.“ Und weiter: Der Termin am 26.4. sei in ruhiger Atmosphäre verlaufen. Das Anhörungs­recht des TEG sei ein wertvoller Mechanismus für alle Parteien, um schon während laufender Verhandlungen auf mögliche Interessenkonflikte einzugehen.

EVG und GDL konkurrieren bei der Deutschen Bahn um Mitglieder. Bahnchef Richard Lutz sagte am Donnerstagabend: „Wer hätte das gedacht, die EVG verweigert sich kategorisch und droht mit Streiks. Das kennen wir eigentlich nur von einer Gewerkschaft mit einer anderen Feldpostnummer, die meint, dass Verhandlungen auf Kundgebungen und Plakaten stattfinden und nicht am Verhandlungstisch.“ Damit meint er die GDL.