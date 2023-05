EVG will Bahnstreik trotz neuen Angebots: „Allein mit Ankündigungen funktioniert Tarifpolitik nicht“

Frankfurt am Main. Auch das neueste Angebot der Deutschen Bahn (DB) wird einen weiteren Streik der Eisenbahnergewerkschaft EVG nicht verhindern. Verhandlungsführer Kristian Loroch sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Allein mit Ankündigungen funktioniert Tarifpolitik nicht.“

Die EVG hatte in dem festgefahrenen Tarifkonflikt zur Bedingung für ernsthafte Verhandlungen gemacht, dass der Mindestlohn im Konzern durchgesetzt wird. Der Staatskonzern hatte am Dienstagabend mitgeteilt.: Man wolle die zentrale Forderung der Gewerkschaft erfüllen: „Das Thema Mindestlohn ist damit abgeräumt“, so Personalvorstand Martin Seiler. Die DB hat vorgeschlagen, „dass der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro mit Wirkung zum 1. März 2023 in allen Entgelttabellen steht“.

Loroch: „Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft wird es mit uns nicht geben“

Loroch hingegen erklärt: „Auf den ersten Blick scheinen unsere Forderungen erfüllt.“ In ihrem Schreiben an die EVG machten die Verhandlungsführer der Bahn aber deutlich, dass sie die Menschen in den untersten Gehaltsstufen weiterhin benachteiligen wollten. „Die Stundenlöhne sollen keinesfalls die in der Branche ohnehin als Mindestmaß festgelegten Branchenmindestlöhne übersteigen. Das bedeutet, sie würden bei 13 Euro gedeckelt“, so der EVG-Verhandlungsführer. Er fügte hinzu: „Diese Einschränkung ist für uns inakzeptabel, eine zwei Klassen-Gesellschaft wird es mit uns nicht geben.“

Dass es für diejenigen, die am wenigstens verdienen, Einschränkungen bei den Lohnerhöhungen geben soll, sei niemanden erklärbar. Deshalb sei das Angebot nicht verhandelbar. Loroch verschärft zugleich seine Kritik am Bahn-Management: „Es ist bedauerlich, dass die Deutsche Bahn öffentlich immer nur die Hälfte erzählt und hintenrum das Tricksen versucht.“

EVG will am Donnerstag über neue Streiks informieren

Die EVG will an diesem Donnerstag über die nächsten Warnstreiks informieren. Bei den bisherigen Ausständen hatten die Ankündigungen nur wenige Tage vor dem Beginn der Streiks gelegen.

Loroch betont: „Streiks sind für uns kein Selbstzweck. Insofern hat die DB AG es selber in der Hand, den bevorstehenden Arbeitskampf für sich abzuwenden, indem sie diese unnötige Hürde beiseite räumt und alle Mitarbeiter gleich behandelt. Noch besteht dazu Gelegenheit.“

Nach Informationen des RND könnte der Streik bereits im Laufe des Wochenendes oder Anfang nächster Woche beginnen, dann nicht mehr nur – wie bisher – einige Stunden, sondern mindestens einen Tag oder sogar mehrere Tage dauern. Der Bahnverkehr rund um das lange Wochenende mit dem Himmelfahrts-Feiertag am Donnerstag soll aber nicht bestreikt werden.

Die EVG verhandelt derzeit mit rund 50 Eisenbahnbetrieben über mehr Geld für insgesamt rund 230.000 Beschäftigte. Im Fokus steht dabei die Deutsche Bahn. Drei Gesprächsrunden verliefen bisher ergebnislos.