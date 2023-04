﻿Eisenbahner-Gewerkschaft zu massiveren Streiks: „Unsere Forderungen sind im Sinne der Kunden“

Hannover. Im Tarifstreit der Bahnbranche müssen Reisende erneut um ihre Fahrten bangen: Nach ergebnislosen Gesprächsrunden mit der Deutschen Bahn stehen die Zeichen wieder auf Warnstreik. Im Interview sagt Cosima Ingenschay als Verhandlungsführerin der Gewerkschaft EVG, warum sich eine Lösung des Konflikts noch mehrere Wochen hinziehen könnte. Die Gewerkschaft verhandelt insgesamt mit rund 50 Eisenbahnunternehmen. Der Fokus liegt dabei auf der Deutschen Bahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Scheitern der dritten Verhandlungsrunde haben Sie damit gedroht, dass die nächsten Warnstreiks noch „ein bisschen massiver ausfallen“ könnten als die vergangenen. Was heißt das konkret, Frau Ingenschay?

Das können wir noch nicht im Detail sagen – und wollen es natürlich auch nicht. Wir haben den letzten Warnstreik auf die Zeit zwischen 3 Uhr morgens und 11 Uhr begrenzt, sodass Busse und Bahnen ab mittags wieder fahren konnten – gerade auch um die Belastungen für Pendler in Grenzen zu halten. Wenn die Deutsche Bahn und die anderen Verkehrsgesellschaften keine besseren Angebote vorlegen als bisher, könnte der nächste Streik auch erheblich länger ausfallen. Das sollte den Verantwortlichen klar sein.

Cosima Ingenschay Cosima Ingenschay ist stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und verhandelt mit der Deutschen Bahn über einen neuen Tarifvertrag. Die 44-Jährige stammt aus dem Ruhrgebiet und hat Soziologie, Politik und Arbeitswissenschaften studiert. Nach dem Diplom startete sie 2006 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Berlin und beschäftigte sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Berufsverläufe von Männern und Frauen. Zur EVG kam die politisch bei der SPD engagierte Mutter von vier Kindern 2013, zunächst als Gewerkschaftssekretärin. Nach vier Jahren übernahm sie die Geschäfte der Bildungsakademie und wurde 2019 Bundesgeschäftsführerin – und sitzt heute im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

EVG: Corona-Krise war eine Belastungsprobe

Anders als die Lokführer-Gewerkschaft eilt der EVG bisher der Ruf maßvoller Tarifabschlüsse voraus. Warum ist der Streit mit der Deutschen Bahn dieses Mal eskaliert? Das Unternehmen sagt, man habe in der jüngsten Verhandlungsrunde das „historisch höchste Angebot“ vorgelegt.

Unter den Beschäftigten gibt es eine große Enttäuschung darüber, dass die Bahn offenbar unsere Zurückhaltung beim letzten Tarifabschluss vergessen hat. Wir haben auf dem Höhepunkt der Corona-Krise eine minimale Lohnerhöhung von 1,5 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten vereinbart, damit das Unternehmen notwendige Bundeshilfen in Anspruch nehmen konnte. Dass es Nachholbedarf geben wird, haben wir immer deutlich gemacht. Unsere Kollegen und Kolleginnen waren während der Pandemie hohen Belastungen ausgesetzt – die Einführung des 9-Euro-Tickets hat diese noch einmal erhöht. Dafür erwarten wir einfach eine gewisse Wertschätzung, die sich auch im Gehalt ausdrückt.

Große Gewerkschaften wie die IG Metall und die IG BCE haben sich in der jüngsten Tarifrunde mit Lohnerhöhungen zwischen 6 und 8 Prozent zufriedengegeben. Die EVG fordert 12 Prozent mehr Gehalt – warum muss es bei Ihnen so viel mehr sein?

Wir haben eine Inflation, wie wir sie sehr lange nicht mehr hatten. Die Teuerung trifft vor allem jene, die ohnehin schon weniger haben. Manche Kollegen müssen am Monatsende überlegen, ob sie ihr Auto volltanken, um damit zur Arbeit zu fahren, oder ob sie einkaufen gehen. In der Metall- und Chemieindustrie liegt das Lohnniveau deutlich höher als bei der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsbetrieben – wir brauchen deshalb einen größeren Nachschlag. Deshalb ist es uns auch so wichtig, dass die Beschäftigten mindestens 650 Euro im Monat mehr bekommen als bisher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darum geht es im Tarifstreit Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG fordert in der aktuellen Tarifrunde 12 Prozent mehr Lohn für alle Beschäftigten – mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Nachwuchskräfte sollen 325 Euro mehr bekommen. Der neue Tarifvertrag soll zwölf Monate laufen. Die Deutsche Bahn bietet eine Lohnerhöhung für untere und mittlere Einkommen in zwei Schritten: 5 Prozent mehr soll es ab März 2024 geben, noch einmal 5 Prozent mehr ab August 2024. Zusätzlich will der Konzern 2850 Euro Inflationsausgleich zahlen. Darüber hinaus wird die Einführung eines bahnspezifischer Mindestlohns von 13 Euro angeboten – die Laufzeit des Tarifvertrages soll 27 Monate betragen. Die EVG lehnt das Angebot ab, weil es in der von ihr geforderten Laufzeit keine tabellenwirksame Lohnerhöhung vorsehe.

Im Niedriglohnbereich der Bahn herrscht eine große Fluktuation

Ein Knackpunkt in den Verhandlungen ist der Mindestlohn. Sie wollen die gesetzlich garantierten 12 Euro pro Stunde in den Tariftabellen festschreiben – die Deutsche Bahn hat einen Mindestlohn von 13 Euro angeboten, sie will diesen aber erst ab August 2024 in die Tabellen aufnehmen. Wie viele Beschäftigte betrifft das?

Aktuell bekommen bei der Deutschen Bahn knapp 3000 Kolleginnen und Kollegen aus der Security, der Zugreinigung oder den Fahrwegdiensten laut Tariftabelle weniger als den Mindestlohn – der wird aber aufgestockt. In diesen Bereichen gibt es eine sehr hohe Fluktuation, weil andere Branchen ihre Beschäftigten inzwischen besser bezahlen. Deshalb ist es wichtig, hier das richtige Signal zu setzen.

Die Deutsche Bahn gilt wegen häufiger Verspätungen und zahlreicher Zugausfälle inzwischen als unzuverlässig. Fürchten Sie nicht, dass Reisende bei weiteren Warnstreiks dauerhaft auf das Auto umsteigen und damit dem Unternehmen verloren gehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unsere Streiks zielen nicht auf die Fahrgäste. Unsere Forderungen sind letztlich sogar im Sinne der Kunden: Wenn wir noch mehr Beschäftigte verlieren, bleiben noch mehr Züge stehen. Wer regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist, spürt den Personalmangel bereits deutlich. Es gibt DB-Busunternehmen, die Kinder nicht mehr zur Schule fahren können, weil sie keine Leute haben. Wer im Stellwerk arbeitet oder die Weichen kontrolliert, der benötigt eine Menge Erfahrung. Diese Menschen kann die Bahn nicht von heute auf morgen ersetzen, wenn sie sich einen Arbeitgeber suchen, der mehr bezahlt. Deshalb ist eine spürbare Tariferhöhung eine Investition in die Zukunft.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.