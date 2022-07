Energiesicherheit in Deutschland

Sorgen um Strom und Gas: Experten blicken zuversichtlich auf den Winter

Russlands Krieg in der Ukraine sorgt in Deutschland aktuell für große Bedenken vor dem Winter. Reicht das Gas? Wie stark steigen die Strompreise? Wie kann man sparen? Experten erklären, wovon die deutsche Energiesicherheit abhängt – und was Verbraucher keineswegs tun sollten.