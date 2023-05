Siegen. Die Arbeitnehmer müssen ihre Arbeitszeit elektronisch erfassen. Das geht aus dem Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hervor. Zuvor hatten bereits der Europäische Gerichtshof und das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden, dass nur die Aufzeichnung der Überstunden, wie bisher in Deutschland üblich, nicht ausreicht. Seitdem müssen die Arbeitnehmer die Anfangs- und Endzeit ihrer Arbeit dokumentieren – laut Heils Gesetzentwurf soll das elektronisch geschehen.

Die Arbeitgeberverbände wehren sich gegen das Gesetz, während Arbeitnehmervertretungen zufrieden sind. Warum? Und was ändert sich durch diese Aufzeichnungspflicht in der Berufswelt? Ein Gespräch mit Vanessa Dohrmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Siegen, die derzeit zum Arbeitszeitrecht promoviert.

Vanessa Dohrmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Uni Siegen: Arbeitszeiterfassung ist für sie ein zweischneidiges Schwert. © Quelle: privat

Warum halten es der Europäische Gerichtshof und das BAG für nötig, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeiten komplett erfassen?

Hintergrund ist, dass es bestimmte Branchen gibt, in denen Arbeitszeitverstöße offensichtlich sind. Wenn man an große Beratungsgesellschaften denkt oder an Schulen, also bei Lehrern, dann wird die Arbeitszeiterfassung häufig umgangen oder ist derzeit noch nicht so üblich, zumindest nicht auf elektronischem Wege. Deswegen kommt es häufig vor, dass die Lehrer Überstunden erbringen, die dann aber nicht entsprechend nachgewiesen werden können seitens der Arbeitnehmer. Den Arbeitnehmern würde aber ein weiterer Vergütungsanspruch zustehen.

Mit der Arbeitszeiterfassung will man erreichen, dass die maximale Höchstarbeitszeit eingehalten wird, egal, in welchem Bereich, und natürlich auch die elfstündige Ruhezeit. Es ist erwiesen, dass überlange Arbeitszeiten negative gesundheitliche Folgen haben können.

Wie wird die elektronische Arbeitszeiterfassung die Arbeitswelt verändern?

In vielen Privatunternehmen wird die Arbeitszeit schon elektronisch erfasst, egal, ob es sich um Großkonzerne oder Mittelständler im Siegerland handelt. Bei den Lehrern ist das anders, da war die Arbeitszeiterfassung unüblich, also, dass man beispielsweise mit einem Chip zur Arbeit kommt und sich damit einloggt. Bei den Bauunternehmen wird sich die Arbeitszeiterfassung verändern. Die Handwerker kommen nicht morgens zur Arbeit und erfassen ihre Arbeitszeit per App oder Excel-Datei. Im Entwurf steht drin, dass die Arbeitszeiterfassung am Ort der Beschäftigung bereitzuhalten ist. Das würde heißen, dass die Aufzeichnungen auf der Baustelle bereitgehalten werden müssen.

Die Frage ist: Wie will man das da machen? Sollte da jemand von der Aufsichtsbehörde vorbeikommen und die Arbeitszeitnachweise einsehen wollen, wird das zu praktischen Problemen führen.

Welche Probleme gibt es denn ganz konkret für Arbeitnehmer mit der Arbeitszeit?

Bei Unternehmensberatungsgesellschaften oder großen Anwaltskanzleien werden oftmals bewusst Arbeitszeitverstöße begangen. Das ist allgemein bekannt. Ich denke, da wird sich nicht so viel ändern, denn was hat man bisher gemacht, um die Verstöße zu verschleiern? Man hat den Arbeitnehmern gesagt, ihr müsst euch dann und dann ausloggen oder tragt das und das in die Excel-Datei ein, und dann hat man noch eine weitere Datei geführt, in der die Mehrarbeit erfasst wurde, die über die gesetzlichen Grenzen hinausging. Ich denke, dass es dabei bleiben wird in solchen Branchen.

Dadurch, dass alles elektronisch erfasst werden soll, haben die Arbeitgeber die Angst, dass es für die Aufsichtsbehörden leichter wird, eventuelle Verstöße einzusehen. Vanessa Dohrmann wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Siegen

Für den Arbeitgeberverband Gesamtmetall ist der Gesetzentwurf von Heil ein „Gruselkatalog“. Warum sperren sich die Arbeitgeber so dagegen?

Die Arbeitgeber sind seit den Urteilen unsicher darüber, was das konkret für sie heißt und was die Auswirkungen sind. Sie haben die Befürchtung, dass Arbeitszeitverstöße transparenter werden. Dadurch, dass alles elektronisch erfasst werden soll, ist die Angst da, dass es für die Aufsichtsbehörden leichter wird, eventuelle Verstöße einzusehen.

Ob das tatsächlich so kommen wird, ist fraglich. Es gibt ja auch Ausnahmen, die der Entwurf vorsieht, zum Beispiel, dass man per Tarifvertrag die Arbeitszeiten doch nicht elektronisch erfasst.

Werden Ausnahmen wie die Aufzeichnung per Papier oder eine spätere Aufzeichnung der Arbeitszeit, spätestens aber eine Woche nach der Erbringung der Arbeit, das Gesetz unterhöhlen?

Die Tarifbindung ist in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, es gibt ganze Bereiche, wo es überhaupt nicht üblich ist, dass Tarifverträge geschlossen werden, und für solche Arbeitgeber ist es nicht möglich, die Ausnahmen in Anspruch zu nehmen. Da wäre es wünschenswert, die Ausnahmen auch für Arbeitgeber zu eröffnen, die nicht tariflich gebunden sind. Die Ausnahmen werden das Gesetz daher nicht unterhöhlen.

Ausgenommen werden nicht nur Kleinstbetriebe, sondern auch Forschende. Das betrifft ja auch Sie selber. Sie nehmen wahrscheinlich keine Arbeitszeit auf?

Ich logge mich morgens per Chip ein, und da kann ich mich auch wieder ausloggen, aber ansonsten haben wir kein weiteres Zeiterfassungssystem wie eine App oder eine Excel-Datei an meinem Lehrstuhl. Ich denke, dass die Zeiterfassung hier ein zweischneidiges Schwert ist. Natürlich hat sie auch Vorteile. Wenn ich gerade mehr arbeite, als ich vertraglich müsste, ist die Zeiterfassung von Vorteil. Aber auf der anderen Seite ist man ein bisschen beschränkter. Wenn die Arbeit vorher nahezu komplett auf Vertrauensarbeitszeit basierte und wenn man dann auf einmal angehalten wird, die Zeiten vollständig aufzuzeichnen, dann verursacht das auch viel Bürokratie.

