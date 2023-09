Deutsche Exporte sinken leicht – Maschinenbau spürt Auftragsrückgang

Deutschlands Exporte sind wegen der schwachen Nachfrage auf den Weltmärkten leicht gesunken. Im Juli lieferten deutsche Unternehmen Waren im Wert von rund 130,4 Milliarden Euro aus und somit 0,9 Prozent weniger als im Vergleich zum Vormonat. Das gab das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Zahlen bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleichzeitig legten die Importe zu: Sie stiegen im Juli um 1,4 Prozent. In dem Monat wurden Waren im Wert von rund 114,5 Milliarden Euro nach Deutschland eingeführt. Damit lag der Überschuss bei der Außenhandelsbilanz bei rund 16 Milliarden Euro.

Meiste Exporte gingen in die USA

Die meisten deutschen Exporte gingen demnach in die USA, im Vergleich zum Juni legten die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten um 5,2 Prozent zu. Ausfuhren nach China stiegen um 1,2 Prozent, in andere EU-Staaten um 0,5 Prozent – und nach Russland trotz aller Sanktionen um 2,2 Prozent. Allerdings waren sie dort auch im Vergleich zum Juli 2022 um rund 31 Prozent zurückgegangen. Vergleicht man den Juli 2023 mit dem Juli 2022 insgesamt, sanken die Exporte um 1 Prozent, die Importe um 10,2 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Außenhandel sei „nicht mehr der starke, widerstandsfähige Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft, der er einmal war, sondern ein Bremsklotz“, kommentierte Carsten Bzreski, Chefsvolkswirt bei der Direktbank ING, die Zahlen der Wiesbadener Statistiker.

Ifo: Unternehmen beklagen leidende Wettbewerbsfähigkeit

Dass die Exportnation Deutschland in der Flaute feststeckt, zeigt sich auch an der getrübten Stimmung der Exportindustrie. Laut Erhebungen des Münchner Ifo-Instituts fielen die Exporterwartungen im August auf minus 6,3 Prozentpunkte, nachdem sie zuvor bereits zurückgegangen waren.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Die deutschen Exporteure kämpfen weiterhin mit einer schwachen Weltnachfrage“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Zudem beklagen immer mehr Unternehmen, dass ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit leide.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei gibt es laut Ifo-Institut Unterschiede zwischen den Branchen. In der chemischen Industrie habe sich die Stimmung bereits gedreht – sie rechne mit einem Zuwachs ihrer Exporte. Auch die Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkebranche gehen demnach davon aus, dass ihre Auslandsumsätze steigen werden. Hingegen hätten sich beispielsweise im Maschinenbau – einem der größten Industriezweige – die Aussichten weiter eingetrübt.

Maschinenbau spürt sinkenden Auftragseingänge

Passend dazu veröffentlichte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Montag ebenfalls neue Zahlen: Der Maschinen- und Anlagenbau bekommt die mittlerweile zweistellig sinkenden Auftragseingänge immer mehr zu spüren. Im Juli lagen die Bestellungen demnach real um 11 Prozent unter ihrem Vorjahreswert.

Während aus dem Inland 8 Prozent weniger Aufträge verzeichnet wurden, waren es aus dem Ausland bereits 13 Prozent weniger. „Die Unternehmen verbuchen zwar immer noch Umsatzsteigerungen“, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Wirtschaftsstandort Deutschland: Ein Land kommt in die Jahre Die Wirtschaft steckt in Stagnation fest, die Furcht vor der Deindustrialisierung geht um. Ist Deutschland also wieder der „kranke Mann Europas“? Jedenfalls ging es schon mal besser. Wir sehen uns einige Symptome an. Mit Plus-Abo lesen





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„So legten die Umsätze im Juli preisbereinigt um 3 Prozent zum Vorjahr zu. Nominal war es sogar ein Plus von 11 Prozent“, erklärte er. „Doch mangels ausreichender neuer Aufträge nehmen die Auftragsbestände und damit noch vorhandene Puffer für Produktion und Umsatz sukzessive ab.“