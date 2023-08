﻿Wird die Gebäudeversicherung in Deutschland bald unbezahlbar?

Einsatzkräfte des THW begutachten Schäden an einem Haus. In Asweiler in der Gemeinde Freisen (Landkreis St. Wendel) entwickelte im Juli dieses Jahres ein Sturm erhebliche Zerstörungskraft und wütete in einer Schneise von etwa 100 Metern, wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte.

© Quelle: Christian Schulz/Foto Hosser/dpa