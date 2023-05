Euro fällt erneut unter 1,07 US-Dollar

Kostenfrei bis 11:56 Uhr lesen

Neumünster: Schultheaterfestival

Das Schultheaterfestival ist zurück. Nach Lockdown und Corona erobern in diesem Jahr wieder elf Neumünsteraner Schulen das Theater in der Stadthalle. 13 Aufführungen stehen auf dem Programm. Wann was gezeigt wird, erfahren Sie hier in der Übersicht.