Tut es die EZB noch mal?

Es ist natürlich nur eine Statistik. Aber was soll man machen, wenn sie sich bestätigt: Der September ist erfahrungsgemäß der schlechteste Börsenmonat. Die Wahrscheinlichkeit eines Monatsverlusts lag in den vergangenen Jahrzehnten bei knapp 60 Prozent, im Durchschnitt büßte der Dax im September mehr als ein Prozent ein. Nun ist der Monat noch jung, aber die Richtung ist eingeschlagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein bisschen Trost am Freitag

Am 1. September begann der Dax bei fast 16.000 Punkten, eine Woche später fiel er unter 15.700 Punkte. Um Haaresbreite schaffte der Index am Freitag nach schwachem Start noch einen ausgeglichenen Abschluss. Für die Septembermüdigkeit gibt es neben ein wenig Börsenaberglauben auch solide Gründe: Es fehlt um diese Zeit an neuen Unternehmensdaten, nach dem dünnen Sommerhandel werden Depots neu sortiert, im zweiten Halbjahr ist nicht mehr viel Luft für positive Überraschungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Jahr kommen Gründe hinzu, die den Markt jederzeit hätten ereilen können – nun ist es eben der Spätsommer geworden. Nein, es ist nicht die wiederbelebte Standortdebatte. Schon deren Urahn in den Neunzigerjahren ließ die Anleger ziemlich kalt, denn börsennotierte Unternehmen machen ihr Geschäft im Regelfall in der ganzen Welt.

Der Ölpreis macht es komplizierter

Ein anderer Wiedergänger verdarb den Monatsauftakt: die Furcht vor einer weiteren Zinserhöhung. Man war sich relativ sicher, dass der EZB-Rat in seiner Sitzung am nächsten Donnerstag eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegen würde. Doch das ist nicht mehr ausgemacht, seit einige Inflationsdaten nach oben überrascht haben und steigende Ölnotierungen den Preisdruck noch erhöhen.

Ende eines „äußerst ungewöhnlichen Zyklus“

Jetzt tippt zum Beispiel Martin Moryson – „zugegebenermaßen eine knappe Angelegenheit“ – auf eine weitere Erhöhung am Donnerstag. „Mit einem Einlagensatz von 4 Prozent sollte es das dann aber auch gewesen sein in diesem äußerst ungewöhnlichen Zinserhöhungszyklus“, sagt der Chefvolkswirt Europa der Fondsgesellschaft DWS. Mal sehen, ob die Märkte das auch so gelassen nehmen.

Stefan Winter ist leitender Wirtschaftsredakteur des RND. Er schreibt an dieser Stelle wöchentlich über Börse, Finanzmarkt, Aufstieg und Fall der Kurse – und über die Unternehmen dahinter.