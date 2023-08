Neue Euro-Scheine geplant: Sieben mögliche Motiv-Themen stehen zur Auswahl

Kostenfrei bis 18:36 Uhr lesen

Musik und Modenschau

Stadtfest Eckernförde: Regen verzögert Auftakt am Donnerstag

Zwei Tage lang sind Eckernförder und Gäste eingeladen, in der Innenstadt zu basteln, zu essen und zu feiern. Los ging es am Donnerstag allerdings verspätet. Das Wetter wollte nicht so wie die Veranstalter.