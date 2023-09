EZB vor ihrer schwersten Entscheidung: Was für eine Leitzinserhöhung spricht – und was dagegen

Überraschungen wollen Notenbanken vermeiden, damit die Finanz­märkte ruhig bleiben. Das wird am Donnerstag wohl nicht gelingen, denn die Zins­entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist offen wie lange nicht. Auf der Agenda steht die zehnte Erhöhung der Leitzinsen in Folge – oder die erste Pause seit über einem Jahr. Man entscheide über die Inflations­bekämpfung „strikt datenbasiert“, sagt EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Doch die Daten kann man unterschiedlich lesen.

Während die Mehrheit der Anleger eher mit einer Zinspause rechnet, erwarten viele Volkswirte eine weitere Erhöhung. So könnte es an den Börsen ein unruhiger Tag werden. „Das Ergebnis ist unsicherer als bei jedem anderen EZB-Treffen der jüngeren Geschichte“, schreibt Frederik Ducrozet vom Investment­haus Pictet in einer Analyse.

„Es ist eine knappe Angelegenheit“, sagt auch Martin Morryson von der Fonds­gesellschaft DWS. Und das könnte es bis zum Schluss bleiben: „Innerhalb des EZB-Rats herrscht Uneinigkeit über den weiteren geldpolitischen Kurs“, schreiben die Experten des Vermögens­verwalters Bantleon.

Was spricht gegen eine weitere Zinserhöhung?

Europa hat einen beispiellosen Zinsanstieg hinter sich. Nach neun Erhöhungen innerhalb gut eines Jahres hat der Leitzins für Einlagen bei der EZB 3,75 Prozent erreicht, der Satz für Ausleihungen liegt bei 4,25 Prozent. Da Zins­erhöhungen mit großer Verzögerung wirken, wäre es an der Zeit, innezuhalten und den Effekt zu beobachten.

Dass die Schritte wirken, zeigen die rückläufige Inflation und die abgeschwächte Konjunktur. Inzwischen besteht sogar die Gefahr, dass weitere Zins­erhöhungen die Konjunktur völlig abwürgen und die europäische Wirtschaft in eine lange und tiefe Rezession stürzen.

Sollte die Teuerung wider Erwarten nicht nachlassen, könnte die EZB später im Jahr doch noch die Zinsen erhöhen. „In unseren Augen legen vor allem die ungünstigen Konjunktur­perspektiven eine Zinspause nahe“, schreiben die Bantleon-Experten und ‑Expertinnen.

Was spricht dafür?

Die Inflation ist in der Euro-Zone mit 5,3 Prozent im August immer noch sehr hoch. Vor allem die Hartnäckigkeit der sogenannten Kerninflation, bei der stark schwankende Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, macht den Notenbankern Sorgen.

Gleichzeitig treiben mehrere Faktoren die Teuerung immer noch an. Das sind zum Beispiel die gestiegenen Löhne und der jüngste Anstieg der Rohölpreise.

Zudem ist es gefährlich, den Kampf gegen die Inflation zu früh aufzugeben. Flammt sie erneut auf, wird es umso schwieriger. Ein Motiv könnte auch die Psychologie sein: Eine weitere Zins­erhöhung würde Klarheit schaffen. Die EZB hätte damit ihre Entschlossenheit zur Inflations­bekämpfung unter Beweis gestellt. Gleichzeitig wäre aber auch klar, dass nach diesem Schritt sehr wahrscheinlich kein weiterer folgen wird.

„Wir erwarten nach wie vor eine Erhöhung um 0,25 Prozent­punkte“, heißt es bei Pictet, und auch die Experten der DWS, von Axa Investment und Allianz Global Investors sagen das voraus – alle mit dem Hinweis, dass es eine knappe Entscheidung werde.

Gibt es einen Mittelweg?

Die EZB macht nicht nur mit den Leitzinsen Geldpolitik. Zum Beispiel kann sie ihre Anleihen­käufe früher beenden. Vor allem aber spielt die Kommunikation eine extrem wichtige Rolle. So könnte der Rat die Leitzinsen noch einmal erhöhen, gleichzeitig aber klarstellen, dass dies auf absehbare Zeit der letzte Schritt sein wird. Genauso kann er die Zinsen unverändert lassen, aber deutlich machen, dass sie länger auf hohem Niveau bleiben sollen.

Wie wird der Finanzmarkt reagieren?

Das ist buchstäblich die Millionen-Euro-Frage. Die gängige Logik: Hohe Zinsen sind schlecht für Aktien, also würden die Kurse bei einer Erhöhung fallen. Da viele Anleger nicht wirklich damit rechnen, könnte die Unruhe am Donnerstag erheblich sein. Der Finanzmarkt unterschätze aktuell das Risiko einer zehnten Leitzins­erhöhung, meint etwa Pictet-Experte Ducrozet. Zudem würde dann in den nächsten Wochen mit jeder schlechten Konjunktur­nachricht die Sorge wachsen, dass es die EZB übertrieben hat.

Andererseits kommt auch die Psychologie ins Spiel: Diese Erhöhung wäre sehr wahrscheinlich die letzte, die Frage nach dem Zinsgipfel wäre dann mehr oder weniger geklärt. Außerdem spräche die Entscheidung dafür, dass die EZB die Konjunktur für robuster hält, als es aktuell den Anschein hat. So könnte eine Zins­erhöhung sogar für Entspannung sorgen.

Für Bankkunden dürften sich die Folgen aktuell in Grenzen halten. Für Tagesgeld bekommen Sparerinnen und Sparer bis zu 4 Prozent Zinsen, die Angebote richten sich mittlerweile eher nach der Wettbewerbs­situation als nach den Leitzinsen. Immobilien­kredite kosten seit Längerem gut 4 Prozent und dürften vorerst auf diesem Niveau bleiben. Für beide Kategorien gilt: Der Höhepunkt dürfte nah oder schon erreicht sein.





