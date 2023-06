Extremjob Contentmoderator: im Bundestag angehört – und dann vom Arbeitgeber abgestraft?

Hass, Gewalt und Pornografie verschwinden in sozialen Netzwerken nicht von Zauberhand, sondern dank sogenannter Content­moderatorinnen und ‑moderatoren. Deren Job ist psychisch enorm belastend, wie einer von ihnen, Cengiz Haksöz, unlängst im Digital­auschuss des Bundestags berichtet hat. Keine zwei Wochen später wurde er nach Gewerkschafts­angaben von seinem Arbeitgeber freigestellt – was am Donnerstag für heftige Kritik sorgte.

Im Bundestags­ausschuss hatte Haksöz geschildert, ein gebrochener Mensch zu sein: Im Auftrag der Facebook-Mutter Meta sichtete er beim Dienstleister Telus International in Essen fünf Jahre lang Material, das unter anderem Gewalt gezeigt habe. Auch Kolleginnen und Kollegen hätten wegen ihrer Arbeit massive psychische Probleme bekommen, berichtete er weiter – und hinterließ, so schildern es Beteiligte, bei den Ausschuss­mitgliedern einen bleibenden Eindruck.

Verdi ist stinksauer

Am Donnerstag erklärte die Gewerkschaft Verdi nun, Haksöz sei von seinem Arbeitgeber freigestellt worden und dürfe den Betrieb nicht mehr betreten. Verdi-Vorstand Christoph Schmitz kritisierte das scharf. Er warf dem Unternehmen „Union-Busting“, also die Be- oder Verhinderung von Gewerkschafts­arbeit, vor. Haksöz hatte sich für die Gründung eines Betriebsrats eingesetzt, ein Lichtblick, wie er bei der Anhörung im Digital­ausschuss sagte.

Verdi fordert nun die Rücknahme von Freistellung und Betretungs­verbot, notfalls will die Gewerkschaft das einklagen. Auch prüfe man, ob eine möglicherweise strafbare Behinderung einer Betriebsrats­wahl vorliege, sagte Schmitz. Das Unternehmen war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

„Ungeheuerlich“, findet die Ausschussvorsitzende

„Telus International verletzt die demokratischen Rechte unseres Kollegen Cengiz Haksöz, wenn sein Erfahrungs­bericht vor Abgeordneten des Bundestages zur Maßregelung führt“, meint Schmitz außerdem. „Dass die Stellungnahme in einer Ausschuss­sitzung des Deutschen Bundestages zu beruflichen Nachteilen führt, ist ungeheuerlich“, erklärte auch die Vorsitzende des Digital­ausschusses, Tabea Rößner (Grüne), gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Sie betonte, der Gesetzgeber mache den sozialen Netzwerken Auflagen, die Content­moderation erfordern, weshalb man auch Auskünfte vom entsprechenden Personal brauche. „Wer Erkenntnis­gewinn und Beratungen des höchsten Verfassungs­organs Deutschlands behindert, missachtet die Demokratie“, sagte Rößner angesichts des Vorgehens gegen Haksöz. Akzeptabel sei das nicht, dem Unternehmen Telus International bot Rößner aber Gespräche an.

Auch Meta trägt eine Verantwortung

Die stellvertretende Ausschuss­vorsitzende Anna Kassautzki (SPD) sieht auch die Facebook-Mutter Meta gefordert: „Ich erwarte von den großen Plattformen, dass sie selbst die Verantwortung über die Content­moderation übernehmen und dies nicht länger in Subunternehmen auslagern“, sagte Kassautzki. „Ohne Haksöz und seine Kolleginnen und Kollegen, die unter prekären Bedingungen arbeiten, könnten wir alle Social Media nicht so nutzen, wie wir es tun“, betonte die SPD-Politikerin im Gespräch mit dem RND.

Beim Sichten von möglicherweise illegalen oder jugend­gefährdenden Inhalten setzen Tech­unternehmen durchaus auch auf künstliche Intelligenz. Schätzungen zufolge braucht es weltweit trotzdem noch Hundert­tausende Beschäftigte, die händisch für Ordnung bei Facebook, Instagram, Tiktok und Co. sorgen. Bei den milliarden­schweren Konzernen sind diese selten direkt angestellt. Unter ihrer Arbeit leiden sie oft, wie die NGOs Superrr Lab und Foxglove zuletzt kritisierten.

Verdi fordert besseren Schutz

Sie wie auch Verdi fordert Kassautzki deshalb deutliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, etwa den Zugang zu externer psychologischer Betreuung, bessere Arbeitszeitgestaltungen sowie eine bessere Bezahlung in Form einer Gefahrenzulage.