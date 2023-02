﻿Seit zwei Jahren keine Bewerbung: Warum Fleischer wie Harald Knigge um die Zukunft ihrer Branche fürchten

„Die nachfolgende Generation ist nicht mehr so bereit, auch samstags zu arbeiten“: Der Fleischer Harald Knigge – hier in der Filiale in Gehrden bei Hannover – fragt sich, ob er einmal einen Nachfolger für seinen Betrieb finden wird.

Hannover. Auch nach Jahrzehnten hat Harald Knigge die Freude an seinem Job nicht verloren. „Das ist ein toller Beruf“, sagt der 58-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau Ute in Ronnenberg in der Region Hannover einen Fleischerbetrieb mit zehn Beschäftigten leitet. „Lebensmittelproduktion – besser geht es doch gar nicht.“ Und wirtschaftlich lukrativ sei sein Geschäft auch.

Bis Knigge in den Ruhestand geht, sollen noch ein paar Jahre vergehen. Dennoch macht sich der Chef des im Jahr 1927 gegründeten Familienunternehmens schon jetzt Gedanken, wie es einmal weitergehen soll, wenn er sich aus dem Berufsleben zurückzieht. Ihm ist bewusst, dass man einen solchen Wechsel rechtzeitig planen sollte. Die Suche nach einem Nachfolger ist oft schwierig in einer Branche, die seit Längerem große Nachwuchssorgen hat. Ob sie zu einer Übergabe führen wird, ist fraglich.

Kinder haben andere Berufe gewählt

Knigges Kinder kommen als künftige Leiter des Betriebs, zu dem auch ein Partyservice gehört, nicht in Betracht. Sie haben sich für andere Tätigkeiten entschieden. Der Sohn hat einen IT-Beruf erlernt, die Tochter studiert noch und möchte Lehrerin werden. Auch in der Belegschaft sind keine potenziellen Nachfolger in Sicht. Knigge hofft, dass sich vor seinem Rückzug noch genügend geeignete Interessenten melden werden. Seine Sorge: „Sonst muss ich als Chef in der vierten Generation hier zumachen.“ Knigge möchte jedoch am liebsten, dass seine Traditionsfirma erhalten bleibt.

Im vergangenen Sommer musste der Fleischermeister bereits die Filiale am Stammsitz in Ronnenberg aufgeben. Dafür habe es keine wirtschaftlichen Gründe gegeben, betont Knigge. Er habe schlicht nicht mehr genügend Personal für die Zweigstelle gehabt. In Ronnenberg konzentriert sich der Betrieb nun etwa auf die Verwaltung sowie die Fleischverarbeitung und Wurstproduktion – in Gehrden hat er eine Filiale für den Verkauf.

Führen gemeinsam den Fleischerbetrieb mit Produktion in Ronnenberg und Filiale in Gehrden: Ute und Harald Knigge. © Quelle: Katrin Kutter

Wie zahlreiche andere Fleischer hat Knigge auch Mühe, Auszubildende zu finden. Seit mindestens zwei Jahren habe er keine Bewerbung mehr um eine Lehrstelle erhalten, sagt er. Der Fachkräftemangel hat sich zuletzt in der gesamten deutschen Wirtschaft drastisch verschärft, doch das Fleischerhandwerk gehört zu den Branchen, denen er besonders zu schaffen macht.

Der Wirtschaftszweig hat beim Nachwuchs kein gutes Image. Im Bezirk der Handwerkskammer Hannover ist die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverträge im Fleischerhandwerk stark gesunken – zwischen den Jahren 2006 und 2021 von 112 auf 30, wie die Einrichtung mitteilt. Die Zahl der Fleischertriebe verringerte sich in dem Zeitraum von 340 auf 185.

Lieber bei VW oder eine Arbeit am Computer

„Die nachfolgende Generation ist nicht mehr so bereit, auch sonnabends zu arbeiten“, sagt Knigge. Und statt Berufen wie seinen zu ergreifen, wollten viele junge Leute lieber am Computer arbeiten, bei Volkswagen anfangen oder etwa Influencer werden. Eine Rolle dürfte auch spielen, dass gerade die jüngere Generation – auch angesichts der Debatten über Tierhaltung und den Klimawandel – den Konsum von Fleisch kritischer sieht als es früher der Fall war, und sich häufiger vegetarisch oder vegan ernährt.

Wurst in der Knigge-Filiale in Gehrden: Der Fleischverzehr je Kopf lag im Jahr 2021 nach Schätzungen des Bundesernährungsministeriums bei rund 55 Kilogramm je Kopf. In den vergangenen Jahren ist er gesunken. © Quelle: Katrin Kutter

Nach Schätzungen des Bundesernährungsministeriums ist der Fleischverzehr je Kopf hierzulande tendenziell gesunken – auf rund 55 Kilogramm im Jahr 2021. 20 Jahre zuvor waren es knapp 60 Kilogramm gewesen, in manchen Jahren danach aber auch deutlich mehr. Der Fleischermeister Knigge weist aber darauf hin, dass sein Betrieb keine Umsatzeinbußen habe hinnehmen müssen, weil etwa Menschen ihre Ernährung umgestellt hätten. Doch wenn sein Partyservice etwa bei Betriebsfeiern oder Schulfesten engagiert werde, gehöre heutzutage auch ein bestimmter Anteil von vegetarischen oder veganen Speisen zum Angebot dazu.

Wurde wegen zu wenig Personal geschlossen: Die Knigge-Filiale am Stammsitz in Ronnenberg. © Quelle: Dirk Stelzl

Einer Statistik des Deutschen Fleischer-Verbandes zufolge gab es 2021 in dem Wirtschaftszweig bundesweit 10.870 eigenständige Betriebe mit insgesamt 137.400 Beschäftigten. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Im Jahr 2011 waren noch 14.969 Betriebe mit 146.260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern registriert gewesen. „Die zentrale Ursache für den stetigen Rückgang blieb das Fehlen geeigneter Betriebsnachfolger“, erklärt der Verband in seinem „Jahrbuch 2022“.

Wenn keine Nachfolgeregelung absehbar sei, stellten sich Eigentümer üblicherweise darauf ein, dass mit dem Eintritt in den Ruhestand auch das Unternehmen aufgegeben werde. Solche Betriebe seien dann „mangels Investitionen meist nicht mehr übernahmefähig“. Häufig dämpften auch die Kosten für eine aufwendige Betriebsausstattung und das „zunehmend als feindlich empfundene wirtschaftliche Klima“ die Bereitschaft, das unternehmerische Risiko zu übernehmen. Die am Markt verbleibenden Unternehmen hingegen würden tendenziell umsatzstärker und leistungsfähiger – zum Beispiel mit zusätzlichen Filialen, hieß es. Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl je Betrieb erhöhte sich zwischen 2011 und 2021 von 9,8 auf 12,6.

Fleischkauf im Supermarkt statt im kleinen Fachgeschäft

„Neugründungen gibt es seit geraumer Zeit nicht – Betriebsaufgaben mangels Nachfolger sehr wohl“, berichtet die Handwerkerkammer Hannover aus ihrem Bezirk. In der Unternehmensbörse der Kammer seien derzeit drei Fleischerbetriebe aufgeführt, für die ein Nachfolger gesucht werde. Verbraucherinnen und Verbraucher wichen, zurzeit verstärkt wegen der hohen Inflation, häufig auf industriell produzierte Produkte in Supermärkten aus – eine Entwicklung, die auch den Fleischermeister Knigge umtreibt. Er befürchtet, dass die kleinen familiengeführten Fleischerfachgeschäfte in Deutschland „aussterben“ könnten.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.