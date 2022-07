Fachkräftemangel: Wir brauchen mehr Mut für mehr Einwanderung

Burger King will Vorreiter für vegetarischen Fast Food werden

Burger King will vegetarischer Vorreiter werden. Zu fast jedem Fleischgericht soll es seit dieser Woche auch eine vegetarische Variante im Angebot geben. Man wolle so Flexitarier wie Vegetarier und Veganer gezielt ansprechen. Vegetarischer Fleischersatz gewann in vielen Ländern zuletzt an Beliebtheit.