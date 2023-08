Fahrradschlüssel verloren, und nun? Was Sie jetzt tun können

Berlin. Wenn Menschen aus der Nachbarschaft ihm während seiner Arbeit mit der Polizei drohen, ist Stefan Neitzel zufrieden. „Wir freuen uns immer und bestärken sie darin.“ Aber seine Erfahrung lehrt ihn auch: „Je größer der Betrieb in der näheren Umgebung, desto weniger kümmert es die Leute, was wir machen.“

Seit vier Jahren bietet der studierte Politikwissenschaftler und Fahrradfachmann neben vielen anderen Dienstleistungen rund ums Rad in Berlin auch einen Fahrradschlüsseldienst an: Er und sein Team öffnen Fahrradschlösser, wenn Radbesitzerinnen und -besitzer selbst nicht weiterkommen. „Meistens geht es darum, dass Leute ihren Fahrradschlüssel verloren haben, manchmal ist der Schlüssel abgebrochen oder defekt.“ Bis zu 200-mal im Jahr rückt das Team der Berliner Fahrradstation zur Notöffnung eines Fahrradschlosses an. „Der Bedarf ist da und wächst stetig.“

Fahrradschlüsseldienst: Einsatz nur mit Eigentumsnachweis

Auch andere Schlüsseldienste bieten zuweilen Hilfe beim Öffnen des Fahrradschlosses an. Es lohnt nachzufragen. In der Regel muss zuvor ein Nachweis erbracht werden, dass das Fahrrad wirklich auch das eigene ist. Möglich ist dafür eine Rechnung vom Kauf mit Angabe der Rahmennummer, im Zweifel können auch Fotos als Beleg gelten, auf denen man selbst mit dem Fahrrad zu sehen ist.

Je robuster das Schloss, desto schwerer das Werkzeug

Besonders stabil sind Bügel- und Kettenschlösser. Gute Fahrradschlösser kosten laut einer aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest um die 60 Euro. Doch selbst solche robusten Schlösser sind mit dem richtigen Werkzeug innerhalb einer Minute geknackt. „Was wir verwenden, kann im Prinzip alles zerschneiden“, so Neitzel. Entsprechende Arbeitsgeräte gebe es auch im Handel, seien aber verhältnismäßig teuer und für Laiinnen und Laien eher ungeeignet. „Aufgrund des Funkenflugs und des großen Lärms würden sich das auch die wenigsten Leute zutrauen.“

Hilfe von der Polizei

Manche wenden sich in ihrer Not auch an die Polizei. „Sie können bei der örtlichen Polizeiwache nachfragen“, bestätigt Martin Halweg, Pressesprecher der Berliner Polizei. Je nach zeitlicher Verfügbarkeit kämen Einsatzkräfte zur Hilfe, hätten aber nicht immer die passenden Werkzeuge zur Hand. Selbst die Feuerwehr komme da an ihre Grenzen: „Für gewöhnlich reichen die an Bord befindlichen Bolzenschneider nicht aus.“

Fahrradschloss selber knacken

Wer versuchen will, das Fahrradschloss selbst zu knacken, sollte sicherheitshalber einen Eigentumsnachweis oder eine andere Person als Zeugin dabeihaben. Sinnvoll ist es auch, vorher der Polizei Bescheid zu geben, damit die im Zweifelsfall nicht extra ausrückt, um einen Fahrraddieb auf frischer Tat zu schnappen.

Schlüssel nachbestellen

Wer direkt nach dem Kauf eines Fahrradschlosses den Schlüssel und seine Nummer fotografiert oder notiert, kann im Fall des Verlusts mithilfe der Serien- oder Schlüsselnummer beim Hersteller einen Ersatzschlüssel ordern.

Fahrradschloss pflegen

Damit ein Fahrradschloss lang und verlässlich funktioniert, braucht es Pflege. Viele Schlösser haben eine kleine schließbare Klappe, um Feuchtigkeit und Schutz vorzubeugen. Beim Anschließen des Rads sollte die Öffnung des Schlosses immer in Richtung Boden zeigen. Zusätzlich sollte das Schloss mindestens einmal pro Jahr mit einem speziellen Graphitöl geschmiert und gereinigt werden. Wenn das Schloss sich nicht mehr leicht öffnen und schließen lässt, sollte man überlegen, ein neues zu kaufen.

Zerschnittene Kettenschlösser werden recycelt

Erst wenn gar nichts mehr geht, rückt in Berlin der Fahrradschlüsseldienst mit schwerem Arbeitsgerät an. Aufgebrochene Kettenschlösser werden recycelt und bekommen in der Fahrradstation einen neuen Bezug aus Material für Feuerwehrschläuche. Wer will, kann dort nach getaner Arbeit auch ein vergünstigtes neues Schloss kaufen.

Stefan Neitzel sieht sein Angebot des Fahrradschlüsseldienstes ohnehin eher als einen Beitrag zum Gemeinwohl, um Menschen, die viel mit dem Rad unterwegs sind, zu unterstützen. „Innovative Fahrraddienstleistungen sollten überall der gute Standard sein. Wir laden Gleichgesinnte ein, die das Fahrrad als vollwertiges Verkehrsmittel fördern wollen, sich uns anzuschließen.“ Einmal konnte er einer verzweifelten Frau auch ohne schweres Werkzeug helfen. Ihr Fahrrad hatte sie neben vielen anderen vor der Universität abgestellt und schaffte es dort nicht mehr, das Schloss zu öffnen. „Aus den vorliegenden Daten konnte ich ablesen, dass sie vor dem falschen Fahrrad stand, das fast identisch mit ihrem war.“ Zusammen fanden sie das richtige Rad, wo der Schlüssel auch zum Schloss passte.